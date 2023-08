Puta’i Taa’e visé par une enquête

TAHITI, le 6 août 2023 - - L’ancien maire de Papara, Puta’i Taa’e, ainsi que son épouse et actuelle tāvana de la commune, Sonia Punua-Taa’e, sont visés par une enquête préliminaire portant sur des accusations de détournement de fonds. Ils sont en effet soupçonnés d’avoir utilisé le matériel communal pour effectuer des travaux d’élagage et de terrassement sur un terrain familial pour un montant de 2,9 millions de francs.



Les enquêteurs de la Direction territoriale viennent d’achever une enquête préliminaire ouverte pour détournement de fonds, recel de détournement et prise illégale d’intérêts à l’encontre de l’ancien maire de Papara, Puta’i Taa’e, de son épouse et actuelle édile de la commune, Sonia Punua, ainsi que deux membres de leur famille.



Puta’i Taa’e est en effet soupçonné d’avoir, en 2018 et 2019 alors qu’il était encore maire de Papara, fait supporter par la mairie une dépense de 2,9 millions de francs relative à des travaux d’élagage et de terrassement sur un terrain appartenant à la famille de sa femme, dans la vallée Temarua. Pour rappel, Puta’i Taa’e avait condamné avec exécution provisoire à 2 ans d’inéligibilité et démis de ses fonctions de maire fin 2019 pour “prise illégale d’intérêts” et “abus de confiance” dans le cadre de l’affaire Taatira Ia Ora Papara où il a été reconnu coupable d’avoir détourné l’argent public d’une association culturelle municipale pour s’offrir des voyages aux États-Unis. La peine a été confirmée en novembre 2021 par la cour d’appel de Papeete, assortie de 18 mois de prison avec sursis et deux millions d’amende. Une condamnation pour laquelle l’ancien maire de Papara s’est pourvu en cassation.



238 heures sur deniers publics



Les éléments recueillis dans le cadre de l’enquête qui le vise actuellement ont permis d’établir que l’ancien maire avait fait payer l’utilisation de la drague de la commune sur deniers publics municipaux à raison de 238 heures facturées à 12 000 francs chacune. Il est également reproché à Puta’i Taa’e d’avoir octroyé une remise gracieuse de 80 000 francs au cousin de son épouse pour la location de cette même drague sans avoir soumis l’octroi de cette aide à son conseil municipal.



L’enquête vise également l’épouse de Puta’i Taa’e et actuelle mairesse de Papara, Sonia Punua-taa’e, qui est soupçonnée de recel de détournement pour avoir sciemment utilisé des fonds dont elle connaissait l’origine frauduleuse. Le cousin de la Tāvana qui avait bénéficié de la remise gracieuse est quant à lui visé par des accusations de recel de bien provenant de prise illégale d’intérêts. Si l’enquête est désormais terminée, il appartient au parquet de Papeete de décider d’un éventuel renvoi en correctionnelle.