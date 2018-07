"Pupu 'Ori Tamari'i Vaira'o" nous invite dans le monde des divinités

Pour présenter son thème, la troupe a prévu quatre tableaux.



Le premier tableau expliquera " la magnificence de la création du Dieu Ta'aroa, où tout est paisible, calme." Dans le second tableau, "on verra le côté sombre d'une des sœurs, et elle va faire du mal autour d'elle. Ensuite, nous développerons la réconciliation entre tous les protagonistes. Enfin, le dernier tableau traitera de la colère de Tāne, où il enverra ses deux sœurs dans deux mondes différents ", détaille Tonyo Toomaru.



Plus de 160 artistes composeront ce groupe de danse de Vaira'o, et pour les chorégraphies, " on a dû faire appel à l'auteur. Tout s'est fait avec l'équipe. Je ne pourrai pas m'attribuer à moi-seule le mérite ", souligne Alex Faua.



Le blanc sera la couleur dominante de ce spectacle, " pour représenter la pureté, l'humilité et le monde des divinités également. On a aussi des couleurs rouges pour représenter le mana divin ", indique Tonyo Toomaru.



" Pupu 'Ori Tamari'i Vaira'o " présentera son spectacle vendredi soir, à To'atā.