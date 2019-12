Punta Arenas : repos éternel “design”…

Décembre, janvier et février sont les mois les plus indiqués pour affronter le grand sud patagon. Les journées commencent avant six heures et se finissent après onze heures. On a le temps de profiter de la lumière.Vols Papeete/Santiago/Punta Arenas (nuit à Santiago).L’hôtel José Noguiera est une splendide demeure classée monument historique (il s’agit en fait de l’ancien palais Sarah Braun) ; en plein centre ville, le bâtiment a un cachet fou et le salon sous la verrière de la véranda est irrésistible. L’hôtel Cabo Hornos, refait fin 2005, est une merveille de design moderne ; lui aussi est très bien situé en centre-ville. Enfin l’hôtel Best Western Finis Terrae, avec son restaurant panoramique, offre tout le confort. Sinon, nombreux autres hôtels (Hôtel Rey Don Felipe, Dreams del Estrecho, par exemple), boutiques hôtels, pensions de famille et hébergements chez l’habitant.En fait, durant l’été austral, il ne fait pas froid. Sur la place centrale, on bronze même en T-shirt ; mais le temps est toujours incertain et il peut pleuvoir et faire beau le même jour. Il convient donc, avant tout, d’être bien chaussé et de disposer de vêtements coupe-vent imperméables. Température rarement en dessous de 10°C (l’été). L’hiver, il gèle et il neige, mais rien de sibérien compte tenu de l’influence océanique.C’est au-dessus d’une zone Patagonie-Antactique que le trou dans la couche d’ozone est le plus vaste. Les rayons solaires, cancérigènes, sont peu filtrés. Il faut donc éviter les surexpositions, surtout si on a la peau sensible.Punta Arenas sera une escale sur d’autres routes. Ce n’est pas une raison pour ne pas profiter de la ville : ses musées, son point de vue, ses monuments.“Punta” est le point de départ des croisières vers Ushuaia (avec balade au Cap Horn, sur les navires de la compagnie Australis (Stella Australis et Ventus Australis. Site web : www.australis.com ). De “Punta, accès également au parc Torres del Paine.Plein de balades dans le secteur, à la journée : incontournable, la “pinguineria Otway”, réserve de petits manchots, plantée au milieu de nulle part. Sur la route, moutons (d’élevage) et nandous (sauvages).Excursions dans le détroit de Magellan (île aux manchots) ou jusqu’à Puerto Natales, au Nord, au pied des derniers contreforts des Andes.