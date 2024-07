Punaauia, ville pilote pour l'ONU

Tahiti, le 17 juillet 2024 – Dans le cadre de son futur programme “Quality of life”, l'ONU cherche à développer un nouvel outil prospectif et numérique dont le but sera d'accompagner les communes dans leur développement afin d'améliorer la qualité de vie de leurs habitants. Sélectionnée pour participer à cette expérience, la ville de Punaauia compte profiter de l'occasion pour développer ses compétences et saisir de nouvelles opportunités auprès de partenaires financiers étrangers.



“Notre objectif est de rendre notre ville encore plus agréable à vivre”, a déclaré le tāvana de Punaauia, Simplicio Lissant, lors de son discours à la Fête de l'orange, le week-end dernier. Une déclaration suivie d'une annonce officielle, éclair, assurant que “la ville de Punaauia a récemment été sélectionnée, avec dix autres villes, pour participer au projet ‘Quality of life’ du programme des Nations unies pour l'habitat (UN Habitat).” Un programme qui, comme son nom l'indique, vise à accompagner les communes sélectionnées vers un développement durable de leur “qualité de vie”. Et pour ce faire, l'ONU mise sur la création d'un nouvel outil numérique, prospectif, dont le but est de recueillir des données afin de calculer, élaborer et ensuite suggérer des projections pour chaque territoire en fonction de son contexte économique, social et culturel. Une innovation technologique séduisante et une opportunité qu'il faut à tout prix saisir, selon la commune de Punaauia.



“Ce qui est intéressant pour nous, c'est d'avoir un outil qui va nous permettre, a priori, de prévoir, de visualiser, grâce à des projections, les conséquences de tel ou tel investissement. Ce sera un outil prospectif qui nous aidera à orienter nos décisions”, explique Simplicio Lissant, maire de Punaauia. Et la commune aux oranges compte également sur ce programme pour développer ses compétences et sa vision : “Ce qui est intéressant également dans cette aventure, c'est le partage d'expérience”, assure encore le tāvana, qui précise que “des villes comme Vancouver, au Canada, ou encore Brisbane, en Australie, font également partie du programme”. Seule ville sélectionnée issue d'un espace insulaire, Punaauia entend bien faire parler de la Polynésie et profiter de l'occasion pour élargir sa liste de partenaires financiers : “Nous avons pas mal de projets”, confie Simplicio Lissant. “Et avec une commune comme la nôtre, de 30 000 habitants, et les moyens dont on dispose, nous sommes obligés de développer de nouvelles stratégies financières. Notre statut d'autonomie nous bloque à bien des égards et nous ne pouvons pas nous permettre de rester dans l'attentisme face au Pays et à l'État.”



Et le temps presse pour la commune de Punaauia. En effet, le projet “Quality of life” et son nouvel outil seront présentés officiellement au mois de novembre prochain, au World Urban Forum qui se tiendra au Caire, en Égypte, où l'ONU souhaite également exposer ses premiers bilans. Seul souci, mais pas des moindres, la commune de Punaauia doit être en mesure de fournir le plus de données possibles d'ici le mois d'août, et devra donc s'entretenir avec un certain nombre d'acteurs locaux pour y parvenir. “Il y a des données sensibles, il faut le dire”, avoue le maire de Punaauia. “Cela va nécessiter certainement des accords avec le Pays et certains de ses services. Sous quelle forme ? On verra.” Mais si le contre-la-montre est lancé, le tāvana reste optimiste et garde le cap : “Notre pays avance que par la volonté de ses communes et de ses élus à vouloir faire quelque chose pour cette population. On ne peut plus attendre, il faut que ça bouge.”