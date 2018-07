Punaauia : la passerelle de Taina inaugurée

PUNAAUIA, le 16 juillet 2018. Le ministre de l’Equipement, René Temeharo, a officiellement inauguré, lundi matin, aux côtés du maire de Punaauia, Rony Tumahai, la passerelle piétonne de Taina, à Punaauia.





La passerelle piétonne de Taina, d’une longueur totale de 42 mètres, se situe sur la RT1 entre la marina de Taina côté mer et l'accès au lotissement Taina coté montagne. La réalisation de ce projet s’inscrit dans un programme d’aménagement débuté en 2014 concernant la zone située entre l'échangeur de Outumaoro et le tunnel, le passage souterrain à gabarit réduit (PSGR), situé face à la mairie de Punaauia. La passerelle permettra les échanges piétonniers traversant les voies de circulation de la RT1 entre la mer et la montagne dans les meilleures conditions de sécurité. Elle s’intègre dans le projet du Village Tahitien en permettant l’accès piétonnier aux futurs usagers qui y séjourneront.



L’aménagement routier déjà réalisé sur la voie d’accès au lotissement Taina, côté montagne, permettra aussi aux transports en commun de déposer les scolaires accédant aux équipements sportifs de la marine et notamment le bassin de natation du Pays.



S’agissant des personnes à mobilité réduite (PMR), c’est le système à feu déjà en place au droit de la future passerelle qui gérera les flux dans une deuxième phase de remise en service de l’existant. Une attention particulière a été portée à l’architecture de la passerelle. L’ensemble de l’édifice est équipé d’éclairages, permettant de le mettre en valeur et de sécuriser la circulation des piétons la nuit. Le financement de cette opération a été réalisé en partenariat avec l"Etat, avec une inscription au troisième instrument financier 2016. Le montant des travaux s'est élevé à 152 millions Fcfp.