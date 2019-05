Punaauia fête l'orange les 21, 22 et 23 juin

'Anani voice

Le départ sera donné, à l’entrée de la Zone Industrielle de la Punaru’u, avec deux parcours au programme : le premier de 10 kilomètres et le second de 18 kilomètres

L'orange du plateau de Tamanu est l'emblème de la ville de Punaauia. Tous les ans, la municipalité met en avant ce fruit durant un week-end, avec le concours "", le "" ou encore le village des artisans dans les jardins de l'hôtel de ville.Cette année, les festivités se tiendront du 21 au 23 juin. Le défilé des porteurs d'oranges se fera le samedi 22 juin, avec en tête de peloton les hommes qui défileront avec les fruits qu'ils auront récolté, quelques jours plus tôt, sur le plateau de Tamanu. Ce défilé permettra aux associations de Punaauia, aux confessions religieuses et aux services communaux de se faire connaitre.Tout comme l'année dernière, la municipalité organisera le concours de chant "", samedi soir.Petite nouveauté cette année, les enfants seront également mis à l'honneur, avec le concours "". Un casting est d'ailleurs prévu ce vendredi de 17 heures à 19 heures, dans la salle du conseil municipal. Pour plus d'informations à ce sujet, contactez le service Jeunesse et vie locale au 40 86 56 22.Les sportifs n'ont pas été oubliés. Ils pourront participer au "", le dimanche 23 juin.", indique la municipalité.Les informations seront communiquées ultérieurement sur la page Facebook de la ville de Punaauia et sur le site internet de la commune