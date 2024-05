Punaauia en fleur jusqu’au 12 mai

Tahiti, le 2 mai 2024 - Les Floralies reviennent dans les jardins de la mairie de Punaauia pour leur 13e édition, jusqu’au 12 mai. “Un peu en avance” par rapport aux autres années, mais les amoureux des pétales ont tous répondu présents, ainsi qu’une flopée d’agriculteurs et producteurs locaux venus faire découvrir leur production et leur savoir-faire.



Les Floralies, célébrations incontournables de la flore polynésienne, fêtent leur 13e édition dans les jardins de la mairie de Punaauia. Si l’événement a pour habitude de se tenir à la même période que la fête des mères, il arrive cette année avec en avance. “C’est une édition un peu spéciale”, explique Patricia Hoata, présidente de la fédération horticole de Polynésie Hei Tini Rau. “La mairie a demandé d’avancer car la date de la fête des mères tombe en pleine préparations des élections européennes. C’est plutôt difficile pour nous, car les gens ont l’habitude de venir chercher leur petit cadeau pour leur maman, mais on accepte. On fait avec.” Organisée par la Chambre de l’agriculture et de la pêche lagonaire (CAPL) et par la Fédération Horticole Hei Tini Rau, le succès est quand même au rendez-vous, malgré la floraison prématurée de l’événement.



Avec comme thème “De la terre à l’océan”, les visiteurs étaient nombreux, jeudi pour l’ouverture, à venir découvrir la diversité florale qui pousse sur le sol polynésien, ou juste à vouloir profiter d’un bon repas. Car pendant les Floralies, les fleurs sont à l’honneur, mais pas seulement. En témoigne la queue devant les stands de nourriture, pris d’assaut. “Il y a les transformateurs, il y a les agriculteurs, il y a les artisans, et ceux qui font pousser les fleurs, bien sûr”, rajoute Patricia Hoata.



Des animations



Cette année et pour la deuxième fois consécutive, l’événement est ouvert aux artisans. Et dans le cadre du plan ETE, des animations sont prévues pour ponctuer cette semaine fleurie. Avec entre autres, des ateliers pour apprendre à confectionner des paniers, ou encore des colliers de coquillages. Pour cette édition, l’organisation encourage donc à venir chercher ses cadeaux pour la fête des mères un peu en avance. Pour aider les lecteurs dans cette tâche, une exposante parle de son bouquet préféré. “Il y a tellement de goûts différents. Mais il ne faut pas oublier que le meilleur bouquet, c’est celui qui vient du cœur”, dit-elle en se tapotant la poitrine.