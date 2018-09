Punaauia élit son nouveau maire ce vendredi

Ronald Tumahai siégeait également depuis les Territoriales de mai 2018 au sein du groupe Tapura Huiraatira, à l’assemblée de la Polynésie française. Il a été remplacé à Tarahoi dans les rangs de la majorité par le suivant de liste sur la 3e section électorale des îles du Vent, Yves Ching, aussi jusqu'ici 6e adjoint en charge du développement durable à Punaauia.



Lors de l'enterrement de Rony Tumahai, Simplicio Lissant, avait rendu hommage à celui qui a été " notre guide et notre boussole". "Il a su nous unir au sein de notre conseil municipal et savait aussi nous reprendre quand nous nous trompions même si c'était rare qu'il nous fasse des remontrances", avait-il souligné. Il était aussi revenu sur sa " manière de régner sur la population". Rony Tumahai avait "une vision d'excellence. Il voulait le meilleur pour sa commune. Il voulait qu'elle soit la plus belle." "Il était d'une générosité extrême" et d'une "très grande sagesse". Simplicio Lissant notait qu'il retiendra de Rony Tumahai "sa patience et son calme à toute épreuve".

Les prochaines élections municipales auront lieu en 2020. Le mandat municipal a une durée de six ans.