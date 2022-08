Punaauia “défavorable” au projet résidentiel du Group City

Tahiti, le 21 août 2022 - Le conseil municipal de Punaauia a enfin fait connaître sa position officielle sur le projet de logement résidentiel du Group City sur sa commune : "Défavorable" en l'état, mais prêt à rediscuter avec les promoteurs pour "essayer de revoir la copie autrement".



En marge de la réunion de majorité à Punaauia samedi matin, le maire de la commune Simplicio Lissant est revenu sur le projet de logement résidentiel de haut standing du Group City sur l'ancien site du Tahiti Village. Si le projet a fait couler beaucoup d'encre et provoqué une manifestation d'un millier de personnes en avril dernier, la commune n'avait pas encore fait connaître officiellement sa position définitive sur ce projet immobilier. “J’ai fait part du positionnement de la commune qui est défavorable compte-tenu des éléments que nous avions”, explique le maire de Punaauia. “Après le dossier suit son cours, donc on attend. J’attends de rencontrer de nouveau les promoteurs de ce projet pour essayer de revoir la copie autrement. En tout cas, le projet qui nous a été présenté n’a pas eu du tout l’assentiment de la population, ni de la commune non plus. Donc tout le dossier est à revoir éventuellement avec le promoteur. Si tant est qu’il veut continuer l’aventure.”



Simplicio Lissant dit partager le constat du président du Pays, qui avait exprimé son souhait d'un projet davantage “à taille humaine” ces derniers mois. “On a toujours été pour la construction de logements, mais à taille humaine et pas de cette sorte-là”, poursuit le tāvana. “400 appartements, c’est 1 000 automobiles qui vont être sur ce site, qui vont tourner à ce rond-point et qui nous pose tellement de problèmes. C’est 1 000 personnes qui vont envahir nos plages aux dépens de la population de la place. Tous ces éléments-là, il faut en tenir compte. Sans compter les volets qui dépendent de la commune comme l’eau, les déchets…”



Sur le sujet spécifique du rond-point situé au niveau du terrain de l'ex-Tahiti Village, il faut noter que le Pays travaille sur un nouveau projet. Le maire de la commune confirme avoir reçu les premières esquisses. “Ils doivent peaufiner avant de nous le représenter. Je pense qu’ils vont lancer aussi une consultation des usagers et de l’association qui s’est montée pour la circulation. Pourquoi pas ? Mais on a aussi besoin de consulter le conseil municipal, la population de la pointe, la population de Punaauia et bien au-delà. Tout le monde passe par cette route. Et il faut faire des propositions qui tiennent la route.”