Puissant séisme entre le Panama et le Costa Rica

San José, Costa Rica | AFP | mercredi 25/06/2019 - Un séisme de magnitude 6,2 s'est produit à la frontière entre le Panama et le Costa Rica vers minuit mardi, susceptible de provoquer des victimes et des "dégâts significatifs" mais dont "l'impact devrait être relativement localisé", a annoncé l'institut de géophysique américain USGS en mettant à jour un précédent communiqué.



Aucune victime n'était signalée dans l'immédiat. Le séisme a provoqué des coupures de courant dans le sud-ouest du Costa Rica, près de son épicentre, selon le président du pays Carlos Alvarado.

Le séisme a frappé à une profondeur de 26 km à une distance d'environ 2 km de la ville de Progreso au Panama, selon ce nouveau communiqué de l'USGS.

L'USGS révisait ainsi ses premières estimations sur sa magnitude et sa profondeur (initialement 6,3 et 10 km respectivement).

"Les pertes économiques estimées représentent moins de 1% du PNB du Panama", précise l'USGS sur son site internet.

De son côté, le réseau sismologique national (RSN) de l'université du Costa Rica a annoncé un séisme de 6,7 mardi soir sur le territoire national, sans faire état de victimes ou de dégâts matériels, ont annoncé les autorités.

Selon le RSN, l'épicentre du séisme s'est situé à 11 km à l'est de Puerto Armuelles, localité panaméenne à la frontière avec le Costa Rica, à une profondeur de 31 km mardi à 23H23 locales (05H23 GMT mercredi).

A San José, la capitale, le séisme a été fortement ressenti et a provoqué des chutes d'objets dans les appartements et les commerces.

Selon le RSN, plusieurs répliques ont eu lieu, dont certaines d'une magnitude de 4,2 et 4,3.

Le système d'alerte aux tsunamis du Costa Rica a écarté dans l'immédiat tout risque de phénomène de ce type.

Dans le sud du Costa-Rica, des villageois ont fui leurs habitations par crainte des répliques. Deux maisons ont été endommagées dans cette région, selon Alexander Solis, président de la commission nationale chargée des situations d'urgence.

En novembre 2017, un séisme d'une magnitude de 6,5 sur la côte pacifique du Costa Rica avait fait tanguer des immeubles à San José et contribué à la mort de deux personnes par crise cardiaque.

Deux mois auparavant, un tremblement de terre d'une magnitude de 7,1 avait tué 369 personnes au Mexique.