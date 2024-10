Pueu, Afaahiti : deux salles attendues

Tahiti, le 7 octobre 2024 – Les associations s’impatientent, mais l’IJSPF rassure. Terminé, le complexe sportif de Pueu doit passer l’étape de la conformité pour une potentielle inauguration “avant la fin de l’année”. Suspendu, le chantier du plateau sportif couvert de Afaahiti devrait reprendre “mi-octobre”.





La reconstruction des complexes sportifs de Pueu et Afaahiti avait été officialisée en juin 2022, avec les deux poses de première pierre en présence de plusieurs ministres du gouvernement Fritch. Près de deux ans et demi plus tard, aucun des deux sites n’est encore ouvert au public.



Chantier terminé à Pueu

À Pueu, toutefois, l’échéance de l’inauguration est proche. Lancé en février 2023, le chantier est terminé : un immense chapiteau aménagé complété d’un local annexe se dresse en lieu et place de l’ancienne salle omnisports, démantelée en 2015 après avoir été condamnée pour vétusté. Seule la dalle subsistait, servant de terrain d’entraînement de fortune.



L’impatience est palpable auprès des référents des associations sportives, comme Vanina Amaru, présidente du Comité Futsal Pueu, qui compte cinq équipes masculines et deux équipes féminines. “On continue à s’entraîner deux dimanches par mois à la salle de Tautira. Ça fait un moment qu’il ne se passe plus rien sur le site... On a hâte, parce que ce n’est pas évident de se déplacer pour aller nous entraîner ailleurs, et on espère enfin pouvoir accueillir des championnats chez nous. L’école, qui utilise déjà le terrain voisin, est intéressée, et il y a aussi une association de volley-ball en sommeil qui pourrait relancer ses entraînements”, remarque la bénévole, également conseillère municipale.



“Plusieurs associations sportives et de jeunesse sont en attente”, confirme le maire délégué de Pueu, Hérold Atani. “Ça pourra aussi permettre à d’autres clubs de se créer ou de venir pour dynamiser la commune. Et ce sera un endroit pour des événements religieux et culturels. J’espère que la salle pourra être mise en service avant les fêtes de fin d’année.”



Avant fin 2024, c’est précisément l’objectif visé par le directeur de l’Institut de la Jeunesse et des Sports (IJSPF). Contacté par téléphone, James Cowan nous a indiqué que la prochaine étape serait la réunion de la commission de sécurité, en vue de l’obtention de la conformité pour ces travaux financés par le Pays à hauteur de 290 millions de francs.





Vers une reprise à Afaahiti

À Afaahiti, en revanche, l’inauguration n’est pas pour demain. Lancé en mars 2023, le chantier de réhabilitation du plateau sportif couvert a pris du retard, au point de paraître à l’abandon derrière un portail cadenassé. Un local annexe a été bâti et la structure principale a été démontée, mais elle n’a pas encore été reconstruite.



“Dans le quartier, les habitants m’interpellent régulièrement pour avoir des nouvelles, mais je n’ai pas d’infos”, regrette la représentante d’une association de jeunesse, qui a organisé divers événements par le passé dans cette zone résidentielle reculée par rapport au centre-ville de Taravao. “J’étais pleine d’espoirs lors de la pose de la première pierre : on a des jeunes à occuper et on a besoin d’un lieu fixe. Actuellement, on se déplace entre les salles du lycée, du collège et de l’école Ohi Teitei, avec des difficultés de transport. C’est frustrant de voir le chantier dans cet état. On aimerait vraiment savoir si ça va avancer ou pas.”



Selon le directeur de l’IJSPF, cette suspension du chantier serait due à l’état de dégradation plus avancé que prévu de la charpente, ce qui a donné lieu à un contentieux entre le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre. La situation serait néanmoins en passe d’être débloquée. “La charpente est sous douane. La reprise du chantier devrait se faire mi-octobre pour se terminer en mars 2025”, annonce James Cowan. Le nouveau montant associé à cette opération cofinancée par l’État et le Pays est de 165 millions de francs, contre 132 millions annoncés en 2022.



Rédigé par Anne-Charlotte Lehartel le Lundi 7 Octobre 2024