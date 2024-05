Protocole d’accord signé au Hilton Moorea & Spa

Tahiti le 01 mai 2024 – La confédération O oe to oe rima et la direction de l’hôtel Hilton Moorea & Spa ont finalement trouvé un terrain d’entente. Un protocole d’accord a été signé dimanche en début de soirée.



Après



Concernant le non respect des employés, une chartre de bonne conduite devrait être rédigée et signée « par tous les cadres » de l’entreprise a tenu à préciser la direction. Les deux parties se sont entendues sur le fait que « les managers de chaque service respectent les salariés et arrêtent le mensonge, le dénigrement, le mépris (…) sous peine de sanction ».



A ce propos, la direction du Hilton Moorea & Spa s’est engagée à faire appel à une entreprise concernant les risques psycho-sociaux pour notamment « rétablir la confiance du personnel et instaurer un climat social serein pour tous».



A propos du non respect des instances représentatives du personnel, les parties sont tombées d’accord sur la préservation de leur liberté d’expression. Et « afin de lever les malentendus » relatifs à l’élection des membres du CHSCT, une nouvelle convocation a été remise aux membres du Comité d’entreprise ainsi qu’aux délégués. En effet, lors des dernières élections du 28 février dernier, les élus de la confédération O oe to oe rima n’avaient pas été destinataires de ces convocations.



Les employés ayant demandé un départ à la retraite, ou une retraite anticipée se verront octroyer 60% de leur salaire brut par année d’ancienneté.



Dans son préavis de grève, la confédération syndicale avait également demande à la direction générale un point de situation relatif au service charge depuis 2018. Ce qui a été fait lors des négociations et la direction s’est engagée à fournir « tous les éléments demandés ». Après deux jours de négociation , le mouvement de grève au Hilton Moorea & Spa a été évité. En effet, un protocole d’accord a été signé entre la confédération O oe to oe rima et la direction générale de l’hôtel représentée par Rose Richmond dimanche en début de soirée, alors que le préavis de grève devait prendre fin ce jeudi matin à 00h.Concernant le non respect des employés, une chartre de bonne conduite devrait être rédigée et signée « par tous les cadres » de l’entreprise a tenu à préciser la direction. Les deux parties se sont entendues sur le fait que « les managers de chaque service respectent les salariés et arrêtent le mensonge, le dénigrement, le mépris (…) sous peine de sanction ».A ce propos, la direction du Hilton Moorea & Spa s’est engagée à faire appel à une entreprise concernant les risques psycho-sociaux pour notamment « rétablir la confiance du personnel et instaurer un climat social serein pour tous».A propos du non respect des instances représentatives du personnel, les parties sont tombées d’accord sur la préservation de leur liberté d’expression. Et « afin de lever les malentendus » relatifs à l’élection des membres du CHSCT, une nouvelle convocation a été remise aux membres du Comité d’entreprise ainsi qu’aux délégués. En effet, lors des dernières élections du 28 février dernier, les élus de la confédération O oe to oe rima n’avaient pas été destinataires de ces convocations.Les employés ayant demandé un départ à la retraite, ou une retraite anticipée se verront octroyer 60% de leur salaire brut par année d’ancienneté.Dans son préavis de grève, la confédération syndicale avait également demande à la direction générale un point de situation relatif au service charge depuis 2018. Ce qui a été fait lors des négociations et la direction s’est engagée à fournir « tous les éléments demandés ».

Rédigé par Vaite Urarii Pambrun le Mercredi 1 Mai 2024 à 22:53 | Lu 306 fois