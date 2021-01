Protocole d'accord signé à Marina Express

Tahiti, le 18 janvier 2021 - La grève a duré 24 jours, mais un protocole d'accord a été signé samedi entre la confédération O oe to oe Rima et la direction du magasin Marina Express à Punaauia. Un point reste à régler : la prime de gratification.



Un protocole d'accord a été signé samedi entre les grévistes affiliés à O oe to oe Rima et la direction du magasin Marina Express à Punaauia. Épilogue d’un mouvement de grève initié le 23 décembre dernier.

"On est satisfait de ce protocole. Et on est prêt à retourner dans de bonnes conditions au travail” a déclaré samedi la déléguée syndicale de Marina Express, Maily Terii.

Si la plupart des 34 points de revendication listés dans le préavis sont pris en compte dans cet accord de fin de grève, un point reste en suspens : celui de la gratification. Le versement de cette prime acquise aux employés depuis plusieurs années avait été soumis à un critère d’assiduité par la nouvelle direction dès son arrivée.

Un désaccord entre les employés et la direction de la supérette qui persiste, mais dont le règlement a été remis à plus tard. Le magasin Marina Express doit retrouver dès lundi matin un fonctionnement normal.