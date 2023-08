Protection des données: Meta écope d'une amende de 88.500 euros par jour en Norvège

Oslo, Norvège | AFP | mardi 08/08/2023 - Un régulateur norvégien a imposé mardi une amende au géant technologique américain Meta pour avoir diffusé des publicités ciblées en exploitant les données des utilisateurs de ses plateformes Facebook et Instagram.



A compter du 14 août, Meta devra payer l'équivalent d'un million de couronnes norvégiennes par jour (88.500 euros), a déclaré l'Autorité norvégienne de la protection des données (Datatilsynet).



L'amende intervient après une "interdiction provisoire du marketing comportemental sur Facebook et Instagram" pendant trois mois, décidée par l'autorité le 14 juillet, a précisé auprès de l'AFP Tobias Judin, à la tête du département international de Datatilsynet.



"La publicité comportementale de Meta implique une surveillance intrusive de ses utilisateurs, ce qui a un impact négatif sur leur droit à la protection des données et à la liberté d'information", a-t-il ajouté, soulignant la présence de groupes vulnérables en ligne tels que "les jeunes, les personnes âgées ainsi que les personnes souffrant de déficiences cognitives".



"Nous sommes également préoccupés par le fait que des données personnelles sensibles puissent être utilisées à des fins de marketing. Nous avons donc constaté que les pratiques de Meta sont contraires à la loi sur la protection des données", a poursuivi M. Judin.



Meta avait jusqu'au 4 août pour prouver qu'il avait mis en place des mesures afin de se conformer à cette interdiction.



"L'amende est infligée parce que Meta ne s'est pas encore conformée à notre interdiction", selon Tobias Judin.



La semaine dernière, l'entreprise avait annoncé qu'elle demanderait le consentement de ses usagers basés dans l'Union européenne avant d'autoriser le partage de leurs données à des fins de publicité ciblée sur ses réseaux sociaux.



L'Europe représente un marché-clef pour Meta. Facebook comptait fin 2022 environ 300 millions d'utilisateurs quotidiens actifs en Europe, sur un total de 2 milliards dans le monde, les Européens générant environ un cinquième du chiffre d'affaires publicitaire de Meta.