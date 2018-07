Protection des baleines : OCEANIA lance son projet « Vigie sanctuaire »

PAPEETE, le 18 juillet 2018 - L’association OCEANIA, créée en décembre 2017, a pour objectif d’augmenter les connaissances que nous possédons sur les baleines à bosse afin de pouvoir développer des programmes de conservation concrets. Dès le 1er août prochain, l’association mettra en place le projet « vigie sanctuaire » qui, via un plan de surveillance organisé sur les Terevau entre Moorea et Tahiti, aura notamment pour but de comprendre les phénomènes de collision et de les prévenir.



Charlotte Esposito, biologiste marin, directrice et fondatrice d’OCEANIA, a créé cette association pour un but bien précis : « il y a deux endroits dans le monde où ces populations sont actuellement en danger : en Arabie Saoudite et en Polynésie. Au fenua, l’isolement géographique crée un isolement génétique de nos populations qui sont beaucoup plus petites et qui ont donc moins de partenaires potentiels. Les baleines à bosses sont des animaux très fidèles. D’une année sur l’autre, ce sont les mêmes qui reviennent en Polynésie. En plusieurs années, elles pourraient changer leur trajectoire de migration. » Dans la mesure où l’association en est à ses débuts, ses membres sont encore à la recherche de partenariats qui pourraient leur permettre de mener leurs projets à bien. Une cagnotte en ligne a également été instaurée afin de récolter des fonds.