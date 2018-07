Proscience à la recherche de 10 animateurs de planétarium

Un planétarium est un dôme à l'intérieur duquel est représenté le ciel avec ses planètes, ses étoiles, ses constellations, ses galaxies etc.



Depuis mars 2018, l'association Proscience dispense ses présentations du ciel polynésien au moyen d’un planétarium flambant neuf fabriqué en Espagne par la société Immersive Adventure. Il s'agit d'un ensemble dôme (diamètre 5,5 mètres), avec ordinateur, logiciels et vidéoprojecteur avec lentille Fisheye.



Ce planétarium, entièrement numérique, offre de nombreuses possibilités et, notamment, celle de ne pas rester sur Terre et de partir à la découverte des planètes du système solaire, de notre galaxie, du Cosmos.



L'utilisation d'un tel système demande évidemment quelques connaissances en astronomie, une bonne pratique des ordinateurs et aussi une bonne maîtrise de tout le matériel utilisé. L’animation d’une séance de planétarium requiert en plus des qualités de conteur pour pouvoir susciter la curiosité et entretenir l’émerveillement. Si vous souhaitez devenir un animateur bénévole de ce planétarium, contactez l’association Proscience sans tarder !