Proscience a 30 ans, l’association monte un village des sciences

TAHITI, le 30 mai 2022 - L’association Proscience Te Turi ‘Ihi a vu le jour en 1992. Depuis, celle qui cherche à éveiller la curiosité du public de tout âge à la science, a organisé différentes activités dont les fameuses fêtes de la science. Un village s’ouvre ce vendredi pour marquer l’événement.



Le programme est dense, et complet. Au Village des sciences organisé par l’association Proscience pour ses 30 ans, il y aura des ateliers, des jeux, des démonstrations, des conférences… " Il n’y a pas de thématique particulière mais nous aborderons différents sujets ", explique Élodie Cinquin-Beigbeder. Le public pourra profiter de courses de drones, participer à un escape game, découvrir le monde des abeilles en observant une ruche et sa reine à l’oeuvre, porter un casque de réalité virtuelle, voir une impression 3D en direct, profiter de visites guidées pour découvrir faune et flore, circuler dans une exposition consacrée aux insectes.



Si le village s’adresse au public dans son sens le plus large, il sera particulièrement orienté vers le jeune public car, " ils sont le futur de la science" , insiste Proscience, " des innovations et des avancées technologiques du territoire ". Les animations ont pour but de faire découvrir et partager la passion qu’ont les scientifiques, les chercheurs, acteurs privés et associations. Susciter des vocations, éduquer au monde et à son évolution, sont autant d’objectifs fixés par Proscience et ses partenaires.



Appréhender la recherche polynésienne



Le Village des sciences qui réunit les acteurs de la science, chercheurs, associations, institutions publiques, est aussi l’occasion de mieux comprendre ce qui se fait sur le territoire en matière de recherche. Pour exemple, le cas de la mouche soldat noire. En plus de contribuer au traitement des déchets ménagers, la mouche soldat noire ou Black soldier fly est une source intéressante de protéine animale (pour les volailles, les porcs, les poissons d’élevage). Une méthode d’élevage de ces larves a été mise au point récemment par une doctorante.



Le Fare Natura sera représenté sur site. Il proposera deux activités : la découverte d’environnements terrestres et marins de Polynésie par l’intermédiaire de casque de réalité virtuelle d’une part, celle des migrations du peuple polynésien grâce à un jeu de plateau.



Un gros focus sur les insectes est prévu. Il y aura une exposition de l’Institut de recherche et du développement (IRD) de 17 panneaux, laquelle pourra ensuite voyager dans les établissements scolaires de toute la Polynésie sur demande car une convention a été signée avec Proscience, des visites guidées et une conférence assurée par un invité : François Lassere. Entomologiste, auteur et professeur de protection de la nature, il se définit comme un "insectologue biodiversifié" qui essaie d’apporter "un autre regard sur le vivant". Il proposera une information-causerie, entre informations biologiques ou insolites, pour évoquer les rapports que nous entretenons avec les insectes.



Une seconde conférence sera animée par le docteur Éric Parrat, pneumologue au centre hospitalier du Taaone. Celle-ci portera sur la prévention de l’asthme et de l’allergie en Polynésie mais aussi sur le concept, récent, de médecine intégrative. Le pneumologue promet de s’appuyer sur des chiffres, expériences et situations locaux.



Éveiller la curiosité scientifique



L’association Proscience te Turi ‘Ihi est née en 1992, sous l’impulsion du docteur Raymond Bagnis. Une mission lui était confiée, celle d’organiser la fête de la science. Petit à petit, Proscience a élargi ses missions, elle a mis en place des concours scientifiques, des conférences, des séances de planétarium. L’idée étant de montrer que la science fait partie du quotidien, que la recherche en général a de l’impact sur nos vies. Proscience veut éveiller la curiosité scientifique de tous. Un diaporama tournera en boucle au village et permettra de revoir les temps forts de ces 30 dernières années. Il dure environ 20 à 25 minutes et compte près de 200 photographies. " J’espère qu’il ravivera des souvenirs ", annonce Régis Plichart. Longtemps président de l’association, c’est lui qui s’est chargé de retrouver, trier et compiler ce diaporama.



Drones : des pointes à 200 km/h !



Dans le village des sciences de l’association des courses de drones seront organisées par le club Tahiti drone racing. Le public ne pourra pas constater les très grandes vitesses que peuvent atteindre ces aéronefs (jusqu’à 200 km/h !), mais il pourra observer l’agilité des pilotes. Heitapu Chang, du club, explique : " nous allons installer un parcours dans les jardins de l’Assemblée et lancer le départ de plusieurs courses tout au long de la journée. Le public sera, lui, placé dans un espace sécurisé, à l’abri de filets ".

Le Tahiti drone racing compte 15 membres dont le plus jeune a 13 ans. Selon Heitapu Chang, le drone est né du rêve de l’homme de vouloir voler. Il est devenu un outil et un sport. Un membre du club, pilote de voltige, dit ressentir les mêmes sensations qu’en avion. Les pilotes sont équipés de masques, ils sont en immersion complète. Le club espère pouvoir envoyer les meilleurs d’entre eux aux championnats du monde cette année. Les 30 ans de Proscience sont l’occasion de faire une première sélection.



Pratique



Le 3 et 4 juin à l’Assemblée de la Polynésie.

Entrée libre.

Ateliers de 9 heures à 16 heures

Conférences de 17 heures à 19 heures.



Contacts



[email protected]

87 70 18 31

FB : As ProScience 87 70 18 31FB : As ProScience

Rédigé par Delphine Barrais le Lundi 30 Mai 2022 à 20:15 | Lu 511 fois