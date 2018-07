Projet d'élevage porcin : Taiarapu Est se prononcera en conseil municipal

Cet élevage va créer des nuisances olfactives et sonores et va polluer les nappes phréatiques. D'ici quelques années, cela risque de polluer le lagon à Toahotu"

Le maire de Taiarapu Est ne s'est pas prononcé contre ou pour ce projet. Il veut réunir le conseil municipal avant"

"investi 25 millions". " On nous dit de développer le tourisme mais ensuite on nous met une porcherie industrielle. Cela ne va pas être possible. J'attendais une réponse claire. Pour moi, un maire doit soutenir sa population. Pour l'instant, ce n'est pas le cas."



. « La production de viande porcine visée est d'environ 170 tonnes par an, soit environ 2000 carcasses par an »,

"Il ressort de cette rencontre qu'une commune, Taiarapu Ouest, a été un peu oubliée dans la démarche de l'enquête. Celle-ci devait s'arrêter le 19 juillet. On demande de repousser l'échéance de la consultation de l'étude d'impact sur l'environnement pour permettre d'étendre cette enquête à la population de Taiarapu Ouest et que chacun ait le temps d'émettre son avis aussi à Taiarapu Est"

On a demandé au collectif de rencontrer les promoteurs et d'engager un débat contradictoire car il y a des interrogations assez fortes sur la faisabilité du projet."

C'est le conseil municipal qui se prononcera sur ce projet après l'avoir étudié."



La commune de Taiarapu Ouest sera la première concernée par cet élevage porcin",

"un manque de communication".

"Ce projet d'élevage porcin a été initié en janvier 2018 pour donner suite à la baisse continue de la production porcine locale, qui a des conséquences lourdes sur l'ensemble de la filière élevage y compris l'abattoir, et sur l'autonomie alimentaire du Pays (50 % de viandes importés de porcs). Ce projet est situé en zone agricole protégée suivant le projet de Plan général d'aménagement de la commune de Taiarapu Est. ll permettra la création de deux postes (24h/24, 7 j/7) soit cinq emplois directs créés sur la presqu'île, ainsi que 10 à 15 emplois indirects créés (abattoir, livreurs, maintenance, distribution ...)",

Le site et les bâtiments sont protégés pour garantir un haut niveau sanitaire et éviter toute contamination du cheptel. (…) La gestion du lisier est organisée avec des zones de stockage sous les bâtiments (900 m3) et une fosse de pompage (90 m3) qui seront étanchéifiées avec un béton spécifique pour éviter toutes infiltrations".

mpactées" "compte tenu de l'éloignement, de l'encaissement des bâtiments",

Pendant plus d'une heure et demie, les représentants du collectif contre le projet d'élevage porcin ont rencontré vendredi matin le maire de Taiarapu Est. Ses membres ont discuté avec Anthony Jamet, rejoint en cours de réunion par le tavana de Taiarapu Ouest.Le collectif, composé d'habitants de la zone proche du futur élevage, s'est constitué le 9 juillet dernier. ", craint James Yuteng, porte-parole du collectif.A la sortie de leur entrevue, une représentante du collectif ne cache pas sa déception. ", souligne Martine, qui a ouvert une pension de famille sur le plateau de Taravao après avoirJusqu'au 19 juillet, le public peut consulter l'étude d'impact sur l’environnement sur la réalisation d'un élevage porcin sur le domaine Hiupe. Cet élevage sera situé sur le plateau de Taravao.La société civile d'exploitation agricole SCEA Polycultures, dirigée par Bruno Wan, qui a déjà un élevage de bovins notamment, a pour projet de réaliser des travaux de terrassement et de viabilisation de deux plates-formes avec un volume de terrassement supérieur à 10 000 m³.L'élevage comptera à terme 1844 animaux, ce qui le placera parmi les gros élevages porcins de la Polynésie françaisepeut-on lire dans l'étude d'impact, qui est consultable à la mairie de Taiarapu Est ainsi qu'au service de l'urbanisme de Taravao.Le site disposera de deux plates-formes. La première de 1000m2 accueillera le quai d’embarquement et le local du personnel et de réception. La seconde de 6400m2 accueillera les deux bâtiments d’élevage, le stockage de lisier et le stockage d'eau., souligne Anthony Jamet, maire de Tairapu Est. "Concernant sa position vis-à-vis du projet, le maire affirme : "Le conseil municipal de Taiarapu Ouest, lui, n'a pas attendu pour donner sa position. Après avoir difficilement atteint le quorum, le conseil municipal s'est prononcé par treize contre le projet d'élevage. Trois élus se sont abstenus. "a regretté Wilfred Tavaearii, qui a regretté aussiLes responsables du projet Pig Polynésie ont adressé ce vendredi matin un courrier au maire de Taiarapu Est pour répondre aux interrogations des riverains opposés au projet d'élevage porcin à Taravao, qui se sont regroupés au sein d'un collectif.Lire aussi La SCEA Polycultures répond à ses détracteurs expliquent les porteurs du projet.Concernant le risque sanitaire mis en avant par les détracteurs du projet, Pig Polynésie indique que "Concernant les odeurs et les bruits, les habitations ne seront pas "iassurent les futurs porchers.Le collectif contre le projet d'élevage porcin organise une manifestation mercredi matin à la mairie de Taiarapu Est.