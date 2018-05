Programme chargé pour les volontaires



La semaine dernière l’agenda des volontaires affichait complet. Au programme des activités : insertion professionnelle, formation au tri et anglais !



Dernière session de perfectionnement avec F.A.C.E.

Grâce au partenariat avec la Fondation Agir Contre l’Exclusion, les volontaires en recherche d’emploi avaient eu l’occasion de participer à 2 sessions. Ces dernières avaient permis aux participants de comprendre les bases de la recherche d’emploi : lecture d’une annonce, rédaction d’un CV, simulations d’entretiens…etc.

Jeudi et Vendredi ce sont deux nouvelles matinées durent lesquelles les volontaires demandeurs d’emploi ont pu bénéficier d’entretiens individuels destinés à perfectionner leur Curriculum Vitae et Lettre de motivation.



Sortie au Centre de Recyclage et de Tri

Belle nouveauté pour les mondiaux de 2018 : l’utilisation de duo-bac sur le site de compétition grâce à un partenariat avec Fenua Ma. Afin de mieux saisir l’enjeu du tri et du recyclage, plusieurs volontaires du département « Propreté » ont participé à une sortie au CRT. Une sortie animée par Francis Arai, animateur chez Fenua Ma, qui a permis aux volontaires de comprendre la chaine du tri et mieux identifier les détritus « recyclable »









Hi, I am a volunteer !

Samedi dernier les volontaires se retrouvaient pour l’English Day. Une journée de cohésion qui a permis à la centaine de volontaires présents de s’amuser tout en apprenant les bases de l’anglais. Ce sont plus de 1500 athlètes et accompagnateurs anglophones que ces personnes seront amenées à côtoyer pendant plus d’une semaine. Apprendre à se présenter ou indiquer une direction, un premier apprentissage en situation ludique que les volontaires ont apprécié « very much » !





