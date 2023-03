Programme chargé pour la Journée des droits des femmes

Tahiti, le 7 fevrier 2023 – Pour célébrer la Journée internationale des droits des femmes de nombreux événements sont organisés à Tahiti, Moorea et Raiatea



À l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, la direction des solidarités, de la famille et de l'égalité organise une journée de mobilisation. Au programme, des conférences coordonnées par le Conseil des femmes, des activités sportives, des ateliers et même un concert. Elles se tiendront à Tahiti, à l'assemblée de la Polynésie française, à Moorea, au parc Tiahura et à Raiatea, place Toa Huri Nihi. En plus de ces mobilisations, 80 femmes issues de quartiers prioritaires sont également attendues à Papeete pour participer à des activités traditionnelles telles que des confections de couronnes de fleurs ou des lancers de coco. Le 11e concert de la femme se tiendra lui vendredi 10 mars à la mairie de Pirae et sera dédié à Ester Tefana et Maeva Bougues. En outre Fare Rata émet à 50 000 exemplaires un timbre spécial de 100 Fcfp à l'effigie de l'équipe féminine de football de Tahiti.