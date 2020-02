Production audiovisuelle : "C’est ultra positif"

TAHITI, le 2 février 2020 - Le Festival international du film océanien (Fifo) a démarré samedi avec l'après-midi Fenêtre-sur-courts et ma 11e nuit de la fiction. Les films présentés à cette occasion viennent des quatre coins du monde. Certains sont polynésiens comme Rurutu, terre de ‘umuai ou bien Mā’ohi Nui, terre de marchandises. Mais qu’en est-il de la production audiovisuelle sur le territoire ?



" On sent que ça évolue, qu’il y a de la demande de productions étrangères, que les jeunes ont envie, c’est ultra positif ", résume Denis Pinson à propos de la production audiovisuelle en Polynésie. Il est président de l’Association tahitienne des professionnels de l’audiovisuel (ATPA). Toutefois, le secteur et en particulier la fiction a encore besoin de coups de pouce pour se développer, se structurer et, de ce fait, participer à la professionnalisation de l’audiovisuelle en Polynésie.



Difficile de connaître le nombre exact de films (documentaires, fiction, clips vidéo) réalisés localement, de savoir précisément combien de professionnels évoluent dans le secteur ou bien encore d’évaluer au franc près les retombées économiques de l’audiovisuel en Polynésie.



Des estimations sont fournies par L'Association tahitienne des professionnels de l'audiovisuel (ATPA), l’association polynésienne des techniciens de l’audiovisuel et du cinéma (APTAC) et la Direction générale de l’économie numérique (DGEN) qui gère le SCA ou Soutien à la création audiovisuelle (voir encadré). Il y aurait 150 personnes (producteurs, réalisateurs, monteurs, graphistes, comédiens, compositeurs, maquilleurs…) qui travailleraient dans le secteur dont une trentaine de techniciens. Sachant que ceux qui en vivent se comptent sur les doigts d’une main.



Le nombre de titres s'étoffe d'année en année



Le nombre de titres s’étoffe d’année en année : La montée des gros, du Va’a dans les veines, 45 secondes d’éternité, Heiva, le rythme d’un peuple, Fa’a’amu les enfants confiés de Polynésie, Malamataga, les hommes torches, Pouvana’a ni haine ni rancune pour les documentaires, par exemple. Ou bien encore Al Dorsey, PK O, Meurtres à Tahiti pour la fiction.



Par ailleurs, un franc versé par le Sca en fiction assurerait 4,79 Fcfp de dépenses locales, le court métrage de fiction 2,88 Fcfp et le documentaire 2,30 Fcfp. Ce qui n’est pas négligeable.

Si le documentaire, soutenu par le Sca, a bien évolué ces dernières années, " dans le domaine de la fiction, la situation stagne ", regrette Teva Juventin, président de l’ATPAC. Les aides du Sac sont plafonnées et ne permettent pas de couvrir les frais de réalisation de longs métrages.



Des discussions sont en cours à ce propos pour booster la production locale et augmenter l’accueil de tournages internationaux. " On réfléchit à la forme que pourraient prendre les aides ", rapporte Denis Pinson. " Des modèles existent ailleurs, comme des subventions dédiées, des crédit d’impôts ." Une table ronde intitulée "La fiction en Polynésie, enjeux et perspectives" est prévue jeudi au village du Fifo.



Sur le territoire il manque également, de l’avis de Teva Juventin, des formations pour professionnaliser le secteur. Mais sans débouchés, difficile de s’engager sur cette voie. Pour l’instant.