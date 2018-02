Procès Ellacott: le principal accusé présente ses excuses

PAPEETE, le 6 février 2018 - Le procès du meurtre de Sandy Ellacott s’est ouvert ce mardi en présence des proches de la victime. Après avoir entendu le récit des faits tragiques, les jurés de la cour d’assises se sont penchés sur les parcours et les personnalités des accusés. L’un d’entre eux, le seul à être poursuivi pour « meurtre », a présenté ses excuses à la famille du disparu.



La première session de la cour d’assises de l’année 2018 a débuté ce mardi par l’ouverture du procès du meurtre de Sandy Ellacott. Parmi les trois accusés présents, seul l’un d’entre eux, Henri T, est poursuivi pour avoir volontairement donné la mort à la victime en cette funeste nuit de septembre 2015. Ce soir-là, alors qu’il roulait au volant de son land rover accompagné de sa compagne et de l’une de ses amis, Sandy Ellacott avait manqué de heurter l’accusé qui marchait sur la route, une bière à la main. Il avait alors fait marche arrière et avait eu une altercation verbale avec Henri T. Ce dernier, ainsi que l’un de ses amis, avaient pris leurs véhicules afin de rattraper Sandy Ellacott et de le passer à tabac. Alors que la victime gisait au sol, inanimée, le visage défiguré, les deux hommes et la compagne de l’un d’entre eux avaient volé le land rover. Le véhicule avait été retrouvé quelques heures plus tard par les policiers municipaux. Les trois individus s’étaient finalement rendu d’eux-mêmes à la gendarmerie. Aux côtés d’Henri T ce mardi se trouvaient sa concubine, poursuivie pour « non-assistance à personne en danger » et son ami, présenté devant la cour d’assises pour des violences volontaires commises sur la personne de Sandy Ellacott. Ce dernier, âgé de 34 ans le jour des faits, était décédé des suites de nombreuses lésions encéphaliques relatives aux coups qui lui avaient été portés. Le médecin légiste avait relevé dix fractures des côtes et de nombreuses fractures faciales.