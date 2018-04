Pro Musica en concert à la Cathédrale le 13 mai

Papeete, le 30 avril 2018 - L'ensemble vocal et instrumental Pro Musica donnera un concert gratuit le dimanche 13 mai prochain à la cathédrale de Papeete. Au programme des œuvres de Mozart, Rheinberger et Hayes.



Pro Musica revient en force dimanche pour offrir une belle programmation aux aficionados de musique. Quatre solistes, 40 choristes et 15 instrumentistes de l'orchestre (cordes, flûte, trompettes, cor et percussions nombreuses chez Hayes), dirigés par Jean-Paul Berlier, joueront des œuvres de Mozart, Rheinberger et Hayes.

Après le succès des concerts du mois de février dernier, l'ensemble vocal et instrumental Pro Musica redonnera le 13 mai des œuvres majeures inspirées par la piété mariale. De nombreux musiciens ont dédié certaines de leurs compositions majeures à la Vierge. On pense bien sûr à Bach et à Pergolèse, dont le Magnificat ou le Stabat Mater figurent parmi les sommets de la musique savante occidentale.

Pour ses concerts, Pro Musica a puisé parmi le répertoire d'autres auteurs connus pour vous proposer ce programme.

Mozart sera présent avec le célébrissime Ave verum KV 618 ou le jubilatoire Magnificat KV 193. A côté de cette figure emblématique de la musique religieuse, les amateurs pourront découvrir un compositeur post-romantique et un contemporain.

Josef Rheinberger (1839-1901) fut célèbre comme maître de chapelle de la cour du roi de Bavière, Louis II. Oubliée depuis le début du XXe siècle, son œuvre mérite la redécouverte qui a lieu aujourd'hui, et particulièrement le Stabat Mater en sol mineur aux lignes mélodiques vocales souples, toujours intéressantes pour les choristes et à l'écriture orchestrale sobre mais expressive.

Mark Hayes, né en 1953, fait partie de ces compositeurs contemporains anglais ou américains, qui produisent de nombreuses œuvres religieuses à l'instar de John Rutter ou Karl Jenkins. Son Magnificat, composé en 2007, s'impose par son écriture moderne dans laquelle se mêlent réminiscences classiques du genre (la fugue finale) et des procédés plus modernes, minimalistes ou répétitifs.