Pro France : Michel Bourez arrache sa place pour les huitièmes

Tahiti, le 22 octobre 2021 - Michel Bourez a passé, ce vendredi à Hossegor, le troisième tour au Pro France. Le Spartan, avec une note de 9.43, a arraché sa qualification dans les dernières secondes de la série aux dépens du Réunionnais Jorgann Couzinet (8.46). Bourez sera opposé en huitièmes de finale au Brésilien Samuel Pupo.



Michel Bourez ne lâche pas l'affaire au Pro France. Ce vendredi, à Hossegor, le Tahitien est allé puiser dans ses ressources pour décrocher sa qualification pour les huitièmes de finale. Mal embarqué dans une série où il était opposé au Réunionnais Jorgann Couzinet et au Portugais Frédérico Morais, et dans des conditions météo assez compliqués, le Spartan a bataillé jusque dans les dernières secondes.



Si Frédérico Morais s'est rapidement mis à l'abri avec deux premières notes de 6 et 6.17 (12.17), Bourez et Couzinet se sont départagées en fin de série. Un duel qui a tourné à l'avantage du Tahitien avec une note de 5.10 arraché dans la dernière minute. Une note qui s'ajoutait à son 4.33 pour un total de 9.43. Suffisant pour arracher la deuxième place du heat et se hisser en huitièmes de finale, où Bourez sera opposé au Brésilien Samuel Pupo.



Rappelons que dans le tableau féminin, Vahine Fierro est elle en quarts de finale, où elle sera opposée à l'Américaine Caitlin Simmers.