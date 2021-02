Prison ferme requise pour la tentative d'adoption illégale

Tahiti, le 15 février 2021 - Deux hommes ont été présentés en comparution immédiate lundi dans le cadre d'une affaire portant sur l'adoption d'une petite fille réalisée hors de tout cadre légale. Il était notamment reproché à l'un d'eux d'avoir déclaré le bébé en qualité de père biologique. Les parents biologiques étaient également poursuivis pour s'être rendus complices des faits. Des peines de six mois à un an de prison ferme ont été requises à leur encontre.



Après un premier renvoi le 26 janvier, le tribunal correctionnel a examiné lundi en comparution immédiate une affaire d'adoption impliquant deux couples. C'est suite à un signalement de la Direction des solidarités, de la famille et des égalités (DSFE), émis auprès du procureur de la République, qu'une enquête avait été ouverte et confiée à la brigade de recherches de Faa'a. La DFSE avait en effet indiqué au parquet qu'une mère de deux enfants, déjà placés par leurs services, avait accouché d'une petite fille qu'elle et son mari avaient donné à un couple, un militaire de la marine et son époux. Ces deux hommes étaient déjà connus de la DFSE car ils avaient, quelques mois plus tôt, formulé une demande d'agrément en vue d'une adoption. Ils avaient également fait l'objet d'un signalement en juin 2020 car ils avaient été pris en train de déposer des cartes avec leurs coordonnées à la maternité du CHPF.



Le 3 novembre, soit un mois après la naissance de la petite fille, les enquêteurs avaient mené une perquisition chez le couple adoptant et avaient emmené le bébé afin de le placer en pouponnière. Les investigations avaient permis d'établir que l'un des hommes du couple adoptant avait fait une reconnaissance anticipée de paternité. A la naissance de la petite fille, il l'avait déclarée comme étant sa fille biologique en s'affranchissant de tout cadré légal. Durant la grossesse, le couple adoptant avait payé les courses du couple biologique et s'était acquitté des frais médicaux, le tout pour un montant total de 114 000 Fcfp.