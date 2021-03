Prison ferme pour les trafiquants de Papeete

Tahiti, le 19 mars 2021 - Le tribunal correctionnel a condamné jeudi soir les six prévenus poursuivis pour un trafic d'ice organisé à Papeete entre juin 2020 et février 2021 à des peines de un à trois ans de prison ferme toutes assorties du maintien en détention.



Au terme de plus de cinq heures d'audience jeudi soir, le tribunal correctionnel de Papeete a condamné six hommes, âgés de 25 à 45 ans, à des peines comprises entre un et trois ans de prison ferme. Les six mis en cause étaient poursuivis pour avoir participé, en qualité d'intermédiaires ou de revendeurs, à un trafic d'ice organisé à Papeete et ses alentours. Ce réseau avait permis l'écoulement de 36 grammes d'ice entre juin 2020 et février 2021.



Parmi les prévenus, l'individu le plus lourdement impliqué dans le cadre de cette affaire a écopé de la peine la plus lourde, soit trois ans de prison ferme. Rappelons qu'il est actuellement mis en examen pour homicide involontaire dans le cadre d'une autre affaire. En mai dernier, son chien avait participé à l'attaque mortelle d'une octogénaire à Pirae.