Prison ferme pour les maîtres-chanteurs

Grâce à la plaque d'immatriculation qui leur a été fournie, les enquêteurs de la Brigade de recherche (BR) de Faa'a interpellent Vainui V, un multirécidiviste déjà condamné à cinq reprises. Entendu en garde à vue, le jeune homme reconnaît avoir été à l'initiative de la tentative de chantage et du cambriolage. Il comptait faire chanter l'entrepreneur en le menaçant de raconter qu'il participait à un trafic international de cocaïne ou qu'il se livrait à un trafic « pédophile ». Face aux enquêteurs, l'homme reconnaît également un vol avec violence commis en juillet. Il avait alors pris contact avec un individu qui avait mis sa voiture en vente sur les réseaux sociaux et avait demandé à ce dernier d'essayer le véhicule. Après avoir effectivement effectué un tour d'essai, Vainui V avait vainement tenté de voler le véhicule en portant plusieurs coups à la victime mais avait du prendre la fuite en laissant sa casquette et son téléphone portable dans le véhicule.





Lors de l'enquête « conséquente » , les gendarmes interpellent trois autres individus : le cousin de Vainui V, qui a participé au cambriolage et à la tentative de chantage, un autre individu qui est également impliqué dans la tentative de chantage et qui faisait office de « gros bras » , d'homme de main ainsi qu'une jeune femme qui a conduit les deux cambrioleurs au domicile de l'entrepreneur.



Présentés en comparution immédiate lundi, les quatre individus ont reconnu l'intégralité des faits. Vainui V et son cousin, les deux prévenus les plus lourdement impliqués, ont indiqué qu'ils avaient utilisé l'argent pour « acheter de l'ice » et de « la bouffe » . Interrogé sur les menaces proférées à l'encontre de l'entrepreneur et de ses supposées activités de trafiquant et de pédophile, le jeune homme a expliqué au tribunal qu'il avait tout inventé et qu'il avait « confondu » la pédophilie avec l'homosexualité.



Constant que « l'appétence pour l'ice génère des faits de plus en plus graves », le procureur de la République a requis trois et deux ans de prison ferme à l'encontre de Vainui V et de son cousin, les deux prévenus les « plus lourdement impliqués » . Une peine d'un an avec sursis a également été requise contre la jeune femme et l'individu qui faisait office d'homme de main, tous deux primo-délinquants.



Après en avoir délibéré, le tribunal a condamné Vainui V et son cousin à des peines respectives de quatre ans de prison ferme dont un avec sursis et trois ans de prison ferme dont deux mois avec sursis. Les deux autres prévenus ont écopé de 6 mois de prison avec sursis et 140 heure de TIG.