Prison ferme pour l'incendiaire de Anaa

Tahiti, le 19 janvier 2023 – Un homme de 32 ans a été jugé en comparution immédiate lundi pour avoir, le 1er janvier dernier à Anaa, mis le feu à un entrepôt appartenant à sa belle-mère ainsi qu’à plusieurs habitations. Il a été condamné à trois ans de prison dont 18 mois de sursis assortis d'un mandat de dépôt différé.



Le 2 janvier dernier, nos confrères de TNTV ont rapporté qu'un important incendie s'était déclaré la veille en fin d'après-midi sur l'atoll d'Anaa dans l'archipel des Tuamotu. Une maison d'habitation ainsi que deux entrepôts et une boulangerie avaient été détruits par la flamme. Si l'origine de l'incendie était alors inconnue, l'enquête menée par les gendarmes a finalement permis d'identifier l'auteur. Il s’agit d’un homme de 30 ans. Il a été jugé en comparution immédiate le 16 janvier pour répondre de faits de “destruction du bien d'autrui par un moyen dangereux” et de violences commises sur sa conjointe.



Tel que cela est ressorti lors de l'audience devant le tribunal correctionnel, l'homme s'en était tout d'abord pris à sa compagne car cette dernière avait dilapidé une somme qu'il comptait utiliser pour acheter un bateau. Après avoir frappé sa femme, l'individu s'était dirigé vers un entrepôt appartenant à sa belle-mère à laquelle il reprochait d'être trop intrusive. Il avait alors mis de l'essence dans un “obus” vide et avait lancé la bouteille dans le hangar où se trouvaient notamment entreposés deux bouteilles de 13 kilos de butane et 600 litres d'essence. Un violent incendie s'était donc déclaré dans l'entrepôt et s'était vite propagé aux bâtiments alentours : une boulangerie, une maison et un autre hangar. Des fils électriques et des poteaux appartenant à la commune avaient également été endommagés par l'incendie.



Lors du procès de l'incendiaire, les victimes se sont présentées au tribunal ainsi que le maire de Anaa, Calixte Yip. Si l'une des victimes, propriétaire de l'un des hangars détruits, a déjà évalué son préjudice à 123 millions de Fcfp, le tribunal a ordonné le renvoi sur intérêts civils afin que les autres victimes puissent quantifier les dégâts. Le prévenu, qui a visiblement été dépassé par l'ampleur de son acte, a été condamné à trois ans de prison dont 18 mois de sursis. Le tribunal a assorti cette condamnation d'un mandat de dépôt différé.