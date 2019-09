Prison avec sursis pour Temaru, 100 millions d’amende pour Radio Tefana

Pour déterminer les peines, le tribunal correctionnel a indiqué qu’il avait pris compte de la “teneur des condamnations prononcées dans des affaires du même type” , faisant ainsi référence aux procès de Radio Bleue et de Radio Maohi.



A l’issue de sa condamnation, Oscar Temaru s’est rendu à la stèle de Pouvaana a O’opa où il a dénoncé une “décision colonialiste” : “Si vous vous rappelez à la fin du jugement, j’avais dit au président du tribunal qu’il n’y a pas de démocratie dans un pays sous tutelle. Vous me donnerez raison, vous me donnerez tort. Tout dépend de la décision que vous allez prendre. Et la décision qui vient d’être prise est une décision colonialiste, quand on sait la vraie raison de tout ça. C’est le crime de lèse-majesté que j’ai causé. La plainte que nous avons déposée à La Haye contre les anciens présidents de la République et contre la France pour crime contre l’humanité. C’est ça la vraie raison de tout cela et la réinscription de notre pays.”



Pour l’avocat du maire de Faa’a, Me Jourdainne, qui a annoncé qu’il allait faire appel, le délibéré est particulièrement “sévère” : “Lors de ses réquisitions, le parquet avait dépeint M. Temaru comme un homme politiquement et moralement irréprochable et nous voyons que la décision est très sévère par rapport aux faits qui lui étaient reprochés”.