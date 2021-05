Prism lance son 6e appel à projets

Tahiti, le 14 mai 2021 – Prism, l’incubateur de projets de la CCISM créé en 2017, accompagne les porteurs de projets qui souhaitent lancer leur entreprise au fenua. Comme chaque année, l’incubateur organise un appel à projets afin de recruter les entrepreneurs les plus prometteurs en Polynésie française. Pour 2021, la période de candidature s’étale du 1er au 31 mai.



Prism lance son appel à projets pour l’année 2021. Créé en 2017 par la CCISM, l’incubateur cherche des entrepreneurs à accompagner pour le lancement de leurs projets. Les candidats sélectionnés intégreront cette sixième promotion d’entrepreneurs dès septembre prochain pour une période de six mois. Durant leur incubation, ils bénéficieront notamment d’un suivi avec un chef d’entreprise attitré ou encore d’un espace de “coworking”. Dans son communiqué, Prism indique que les candidatures sont à déposer uniquement en ligne entre le 1er et le 31 mai 2021 avant minuit.



Les candidats présélectionnés sur dossier seront contactés et invités à participer à un “bootcamp” de deux jours durant lequel ils prépareront leur passage devant le jury. Les critères de sélection pour intégrer la future promotion se basent sur le projet, le stade de développement, la disponibilité, mais aussi le profil des candidats. Autrement dit, le projet doit se montrer innovant, mais aussi défini et analysé en amont pour évaluer son succès sur le marché. Le projet compte, mais la crédibilité et l’investissement dégagés par le ou les porteurs de projets durant le passage devant le jury final seront aussi pris en considération.