Prism, en attendant l'accélérateur

Tahiti, le 14 octobre 2022 – Depuis 2017, l’incubateur Prism s’intéresse aux projets d’entreprises innovants, soucieux des ressources et du patrimoine, et a lancé deux programmes distincts : Le Test & Learn et le Start. À la 4ème édition de Tech4Islands Summit, la structure continue de proposer ces deux programmes et explique également sa volonté de se doter d'un "accélérateur" en 2023.



Il a fêté ses cinq ans en avril 2022. L’incubateur Prism, premier et unique du genre en Polynésie, a été lancé par la Chambre de commerce, d’industrie, des services et des métiers (CCISM) en 2017 pour soutenir les entrepreneurs. L’incubateur s’attache à soutenir des projets d’entreprise innovants, valorisant les ressources et le patrimoine avec un impact social ou environnemental positif. “Nous avons deux programmes distincts pour cela”, décrit Magnolia Lo, responsable accompagnement et innovation de Prism. “Le Test & Learn et le Start.”



Lancer, soutenir…



Le programme Test & Learn est le premier à avoir vu le jour. Il consiste en un accompagnement de projets “suffisamment mûrs pour être lancés” et qui “ont passé la phase d’idéation”. Les candidats peuvent être des porteurs de projet, étudiants, entrepreneurs ou des personnes en reconversion professionnelle. Leur sélection s’appuie sur des critères arrêtés. “Nous cherchons des projets qui valorisent nos ressources, qui sont dans l’innovation frugale, c’est-à-dire qui font mieux avec moins de choses. Des projets qui sont dans l’économie de partage, la mutualisation.”



Pendant six mois, les candidats sélectionnés ont accès à un espace de coworking. Ils bénéficient d’un suivi opérationnel personnalisé par un coach dédié, peuvent suivre des formations, participer à des événements, être mis en relation avec des grandes entreprises… En comptabilisant les projets de la promotion sortante – la n°6 – Prism a accompagné au total 50 projets et facilité la création de 31 entreprises depuis 2017. Une 7e promotion a commencé début octobre 2022.



Le programme Start est plus récent. Il ne dure que deux mois et s’intéresse à des projets moins avancés, voire encore au stade de l’idéation. Quatre promotions ont déjà bénéficié de ce programme. “Nous recevons celles et ceux qui ne savent pas du tout par où commencer.” Ils savent seulement qu’un marché existe.



Magnolia Lo constate l’existence d’un véritable vivier de startupers en Polynésie. “Nous avons des demandes toutes les semaines”, constate-t-elle. Reste que le contexte insulaire a des contraintes particulières. “Le marché est étroit”, avec “des freins administratifs qui bloquent un grand nombre de potentiels entrepreneurs” que Prism se donne pour vocation de rassurer, orienter et éclairer.



… et accélérer



Depuis mars 2022, Prism s’est installé à la Polynesian Factory. L’incubateur aimerait maintenant devenir accélérateur. “Notre ambition pour 2023 est de recevoir des startups implantées sur un marché, qui ont un besoin de croissance.”



Par ailleurs, Prism aimerait pérenniser son opération d’intrapreneuriat à destination d’institutions ou grandes entreprises. L’intrapreneuriat peut se définir comme une démarche d’entrepreneuriat interne. L’idée étant de diffuser l’énergie entrepreneuriale au sein d’une organisation en créant des structures internes, souples et agiles. “On apporte une cohésion, une façon de travailler collaborative.” La CPS est la première à s’essayer. Vingt-deux porteurs de projet sont répartis en sept équipes qui seront suivies ensemble sur une année.