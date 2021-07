Primaire écolo: la formation de Corinne Lepage écartée

Paris, France | AFP | mercredi 07/07/2021 - Après des mois de tensions sur la République et la laïcité, le divorce est acté entre EELV et Corinne Lepage: sa formation Cap 21 a été écartée du pôle écologiste qui organise la primaire de septembre.



Les deux parties ont expliqué à l'AFP que le conflit avait eu lieu sur les engagements écrits des participants à la primaire, organisée aussi par Générations, le Mouvement des progressistes, Génération écologie et l'Alliance écologiste indépendante.



La secrétaire nationale adjointe d'EELV Sandra Regol a indiqué que Corinne Lepage ne souhaitait pas s'engager par avance à soutenir le vainqueur de la primaire. "Moi je suis quelqu'un d'honnête, il y a des gens que je sais d'avance ne pas pouvoir soutenir, (le maire de Grenoble) Eric Piolle par exemple", a reconnu Corinne Lepage, l'ancienne ministre de l'Environnement de Jacques Chirac (1995-1997).



Devant le refus d'EELV à céder sur ce point, Corinne Lepage a, raconte-t-elle, demandé que le texte d'engagement sur des valeurs soit "plus clair" sur la laïcité et la République, sujet qui avait déjà été l'objet de discorde par le passé entre les deux formations. EELV est aussi régulièrement mis en cause pour "ambiguité" sur ce thème par la majorité, la droite et une partie du PS.



Mais selon Sandra Regol, le soutien à de telles valeurs est déjà inscrit dans la charte de la primaire. "Les gens qui ne respectent pas les engagements se mettent eux-mêmes en dehors" de la primaire, a-t-elle dit.



Corinne Lepage a assuré, courrier à l'appui, que Cap 21 était finalement prêt à signer malgré tout, mais que l'exclusion a été prononcée. La fusion avec le parti de Jean-Marc Governatori n'étant pas administrativement enregistrée pour la primaire, c'est bien Cap 21 qui est exclu et non pas le parti du candidat centriste, l'Alliance écologiste indépendante.



"Mais en m'éjectant moi, ils le privent de 19 parrainages" sur les 28 nécessaires pour se présenter à la primaire, a dénoncé Corinne Lepage. "C'est un montage de toute pièce auquel les Verts sont habitués. On est retombé dans le plus Vert que moi tu meurs" au détriment "des gens plus modérés".



L'ancienne ministre a affirmé que Cap 21 et Jean-Marc Governatori allaient avoir une discussion sur la suite, promettant un "plan B" pour l'élection présidentielle, sans donner de précision.



A la primaire des écologistes, prévue en septembre, se sont pour l'instant déclarés candidats le maire de Grenoble Eric Piolle, l'eurodéputé Yannick Jadot, l'ex-numéro 2 du parti Sandrine Rousseau, la présidente de Génération écologie Delphine Batho et Jean-Marc Governatori.