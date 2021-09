Primaire des écologistes: la barre des 100.000 votants inscrits atteinte

Paris, France | AFP | dimanche 12/09/2021 - La barre des 100.000 votants inscrits pour participer à la primaire des écologistes a été franchie, soit près de trois fois plus que leur record précédent, a annoncé dimanche le secrétaire national d'EELV Julien Bayou.



Alors que les votants ont jusqu'à dimanche soir minuit pour s'inscrire (sur le site lesecologistes.fr) à la primaire, le cap des 100.000 participants a été atteint vers 18H00.



Le premier tour de la primaire aura lieu du 16 au 19 septembre.



La primaire doit départager cinq candidats: l'eurodéputé Yannick Jadot, le maire de Grenoble Eric Piolle, l'ancienne vice-présidente de la région Hauts-de-France Sandrine Rousseau, la députée Delphine Batho et l'entrepreneur Jean-Marc Governatori.



Le record de participation à une primaire des Verts était celui de la primaire de 2012, qui avait départagé Nicolas Hulot et Eva Joly et avait rassemblé 32.000 personnes. Eva Joly l'avait emporté.