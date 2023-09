Prévis de grève déposé dans le groupe OPT

Tahiti le 22 septembre 2023. L'affaire couvait depuis quelques semaines déjà et la ministre de tutelle, Vanina Crollas, avait déjà fourbi ses armes. Selon nos informations, un préavis de grève a été déposé au sein du groupe OPT par les syndicats CSTP-FO, CSIP, O Oe To Oe Rima, Otahi et la SAPOT.



En jeu, les accords d'entreprise que la ministre de la Fonction publique souhaite remettre à plat pour y trouver des économies substantielles. Jeudi, interrogée par nos confrères de Radio 1, Vannina Crolas évoquait la convention collective qui devait être discutée lors d'un conseil d'administration le 18, mais qui ne s'est finalement pas tenu.



En discussion, le plan de redressement des finances du groupe que le président-directeur général, Jean-François Martin, peaufine depuis l'arrivée de la ministre dans ses fonctions au mois de mai. Vannina Crolas expliquait jeudi que seuls 147 millions de francs de baisse des avantages était pour l'heure négociés. Pas assez selon elle par rapport aux 2 milliards de francs d'avantages divers que verse l'OPT chaque année à ses salariés.



Tahiti Infos avait publié la lettre de cadrage de la ministre au mois de mai qui donnait le ton de ce que serait les discussions de la nouvelle convention collective. Dans cette missive au ton sec, la ministre de la Fonction publique demandait “à suspendre tous recrutements de cadres et actions visant à augmenter la masse salariale et à remobiliser et optimiser les ressources humaines déjà en poste”. Elle voulait alors connaître “les mesures que vous comptez mettre en œuvre pour réduire vos charges d'exploitation mais aussi pour augmenter vos recettes”.



Vaninna Crolas expliquait alors que « Les difficultés sociales actuelles de nombreuses de nos familles nous appellent à la solidarité, à accepter les sacrifices que le bien commun impose, à renoncer, non pas à nos droits, mais à nos avantages pour rétablir les droits fondamentaux de ceux qui en sont réduits à faire l'aumône de ce qui leur revient de droit et de ce qu'il ne devrait pas avoir à quémander : un toit, un repas, un travail”.



Au téléphone, Cyril Legayic ne décolerait pas de ces déclarations et de celles de jeudi. « Depuis qu'elle est nommée, elle a le personnel de l'OPT en grippe. Pour elle, ce ne sont que des nantis, des privilégiés. Mais à aucun moment, elle ne parle de la mauvaise gestion de groupe. De l'explosion en plusieurs entités qui a créé cette situation, des logiciels achetés à prix d'or et qui ne fonctionnent pas. »



Si aucun accord n’est trouvé, la grève sera effective jeudi 28 septembre à 00h00.





Rédigé par Bertrand PREVOST le Vendredi 22 Septembre 2023 à 14:45 | Lu 478 fois