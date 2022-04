Présidentielle : Sans surprise, Oscar Temaru appelle à l'abstention

Tahiti, le 4 avril 2022 – Le président du Tavini Huiraatira et maire de la commune de Faa'a, Oscar Temaru, a donné une conférence de presse lundi matin pour annoncer, tel qu'il l'avait fait lors des dernières élections présidentielles, qu'il appelait ses partisans à s'abstenir de voter. Le leader indépendantiste a réaffirmé à cette occasion que l'État français voulait s'“accaparer” les ressources maritimes du fenua.



Comme d'habitude. Alors que le premier tour de l'élection présidentielle aura lieu samedi, le leader du Tavini Huiraatira et maire de Faa'a, Oscar Temaru, a convié les médias lundi pour annoncer qu'il appelait les militants de son parti à s'abstenir de voter. “Laissons nos amis français aller voter pour les candidats. Un jour viendra où l'on ira élire notre propre président”, a martelé Oscar Temaru avant d'affirmer qu'Édouard Fritch n'était pas président de la Polynésie française qui demeure une “collectivité d'État”.



Lors de la dernière élection présidentielle de 2017 déjà, le leader indépendantiste avait fait le choix d'appeler à l'abstention. Interrogé lundi sur le risque que ce choix implique de donner plus de votes à certains candidats, le maire de Faa'a a répondu que “que l'on s'abstienne ou pas, il y aura toujours ce risque-là”. Oscar Temaru a ajouté que si le Tavini gagne les élections législatives qui auront lieu en juin prochain, ce sera “un signal démocratique très fort et là, on pourra pousser le bouchon un peu plus loin”.



“Guerre des abysses”



Outre l'élection présidentielle, le leader du Tavini Huiraatira avait convié la presse pour aborder la “guerre des abysses”, soit l'exploitation des ressources sous-marines en Polynésie française. “Le Pays est en guerre contre les prédateurs qui veulent tous s'accaparer nos richesses”, a ainsi affirmé Oscar Temaru avant d'expliquer que la “communauté internationale” avait reconnu le droit de souveraineté de la Polynésie. Un droit de souveraineté que l'“État ne veut pas lâcher”.



Lors de cette conférence de presse, Oscar Temaru a également commenté des actualités aussi diverses et variées que le sort du docteur Théron et la guerre en Ukraine. Concernant le premier, le maire de Faa'a a souligné qu'il ne “remercierait jamais assez” le médecin et a suggéré que l'on paye les médecins “sur la qualité” des soins dispensés et non sur leur quantité. A propos de la guerre qui sévit en Ukraine, le président du Tavini s'est par ailleurs dit “sûr” que l'on aurait pu éviter ce conflit si les “Américains étaient allés discuter avec les Russes”. “Cette guerre est une honte pour la communauté internationale”, a-t-il ainsi conclu en forme d'évidence.