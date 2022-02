Présidentielle : Les élus polynésiens peu pressés de parrainer

Tahiti, le 26 février 2022 - Alors que les élus polynésiens ont jusqu'au 4 mars pour adresser leur parrainage à un candidat à la présidentielle, le nombre des parrainages locaux est presque inférieur de moitié à celui de 2017. Même s'il est vrai qu'il y a cinq ans, Oscar Temaru avait trusté une bonne part des parrainages polynésiens.



Les élections présidentielles se dérouleront en Polynésie les samedis 9 et 23 avril 2022. Mais avant cela, les 177 élus polynésiens ont jusqu'au 4 mars prochain à 18 heures pour adresser leurs éventuels "parrainages" à un candidat à la présidentielle. "Plus de la moitié des parrains nous ont transmis les formulaires", indiquait vendredi le haut-commissariat de la République en Polynésie française. Et pour le moment, lorsque l’on se réfère à la liste des parrainages signés par des élus habilités et validée par le Conseil Constitutionnel, on observe qu’avec le soutient du Tapura Emmanuel Macron arrive sans surprise en tête des candidats parrainés en rassemblant 18 signatures, contre 3 pour Valérie Pécresse et 1 seul pour Marine Le Pen et Éric Zemmour.



Le reste des parrainages reçus n'étant vraisemblablement pas encore consolidé par la plateforme du Conseil constitutionnel. Reste qu'à quelques jours de la date butoir, le nombre de "parrainages" polynésiens apparaît en forte baisse par rapport à la présidentielle de 2017. À l'époque, pas moins de 155 élus polynésiens avaient offert leur parrainage à un candidat. Même s'il faut se rappeler qu'ils avaient, en grande majorité, apporté ce soutien il y a cinq ans à un candidat polynésien qui n'avait pas réussi à atteindre les 500 parrainage. Un certain Oscar Temaru…