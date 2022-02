Présidentielle : Jusqu’au 4 mars pour s’inscrire sur les listes

Le haut-commissariat a rappelé jeudi dans un communiqué les modalités d'inscription sur les listes électorales. Ainsi, pour pouvoir voter à la prochaine élection présidentielle, la date limite d'inscription est fixée au mercredi 2 mars 2022 pour ceux qui s'inscrivent en ligne ( en suivant ce lien) et au vendredi 4 mars 2022 en mairie.Il est précisé que dans certains cas particuliers, ce délai est repoussé au 30 mars : Français atteignant 18 ans au plus tard la veille du second tour de l’élection, déménagement, acquisition de la nationalité française, droit de vote recouvré. Si vous avez rencontré des difficultés administratives au cours de votre inscription, vous pourrez l'obtenir jusqu'au jour de l'élection.