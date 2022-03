Présidentielle : Dans les coulisses de la propagande électorale

Tahtiti, le 29 mars 2022 - Le haut-commissaire a visité ce mardi 29 mars à Arue la mise sous pli de la propagande officielle pour le premier tour de l'élection présidentielle. 192 vacataires ont été recrutés pour l'occasion.



Dans le gymnase de Arue, 192 vacataires, recrutés via le Sefi, s'affairent à mettre sous pli la propagande officielle et les bulletins de vote pour le premier tour de l'élection présidentielle. Encadrés par une vingtaine d'employés du haussariat, des équipes de cinq à six personnes sont réunies autour de tables où sont posés en tas les tracts et les bulletins de vote qui doivent être mis dans les enveloppes officielles. Chaque enveloppe doit contenir douze tracts, un par candidats à l'élection, ainsi que les douze bulletins de vote correspondant. Sur les trois ou quatre jours que va durer la mise sous pli, il faudra compléter plus de 205 000 enveloppes, une par inscrit sur les listes électorales. "Au HCR, on a toujours organisé en interne la mise sous pli, on n'a jamais sous-traité, c'est une organisation plutôt bien rôdée", sourit Maddigi Vaccaro, directrice de la réglementation des affaires juridiques, en ce jour de visite du haut-commissaire.



20 Fcfp l'enveloppe



Chaque table décide de son mode de fonctionnement. Pour Nani et son équipe, c'est deux personnes pour les tracts, deux pour les bulletins, une pour l'enveloppe. Il y a un réel enjeu à être le plus efficace possible, puisque chaque équipe est payée 20 Fcfp l'enveloppe, à diviser donc par cinq ou six. Certains vacataires trouvent ce tarif assez bas, par rapport à l'intensité de la tâche : "Ça demande beaucoup de concentration et ça fait des crampes aux mains", détaille Nani, qui avait déjà fait ce travail en 2012. Son équipe parvient à faire environ 1 000 enveloppes par jour. Elle regrette les meilleures conditions de l'époque et les repas qui étaient alors fournis par le haussariat.



L'opération est en flux tendu : aussitôt fermées, les enveloppes sont regroupées dans des grands sacs, étiquetés, chargés dans des camions qui partent vers le port et l'aéroport, vers leurs îles et communes de destination. Certains de ces sacs feront l'objet d'une opération spectaculaire de largage en vol, unique sur le territoire de la République, qui concerne quatre îles cette année, une de plus qu'en 2017, puisque Marokau ne pourra être desservie par bateau. Les vacataires, eux, reviendront faire le même travail pour le deuxième tour et pour les législatives.