Présidentielle: Bertrand le mieux placé à droite face au duel Le Pen et Macron d'après un sondage

Paris, France | AFP | lundi 24/05/2021 - Xavier Bertrand obtiendrait le meilleur score au premier tour de la prochaine présidentielle parmi les candidats potentiels de la droite, derrière Marine Le Pen et Emmanuel Macron, selon un sondage Ifop-Fiducial pour LCI et le Figaro lundi.



Selon cette enquête, le premier tour serait nettement dominé par Marine Le Pen (27 à 30%) et Emmanuel Macron (25 à 28%) dans chacun des cinq scénarios testés par l'institut.



Pour le premier tour, Ifop-Fiducial évalue d'abord les intentions de vote de quatre candidats possibles pour la droite. Le président de la région Hauts de France Xavier Bertrand (15%) serait le candidat qui prendrait le plus de voix à Emmanuel Macron (25%) comme à Marine Le Pen (27%), devant la présidente de l'Ile-de-France Valérie Pécresse (10%), celui d'Auvergne-Rhône-Alpes Laurent Wauquiez et l'ancien négociateur européen du Brexit Michel Barnier qui remporteraient tous les deux 8% des suffrages, et enfin le patron des sénateurs LR Bruno Retailleau (6%).



Le président sortant tirerait le mieux son épingle du jeu face à Bruno Retailleau avec un score de 28%, tandis que Marine Le Pen bénéficierait de la candidature de Laurent Wauquiez pour atteindre 30%.



Au deuxième tour, le duel entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron serait remporté, selon ce sondage, par le président sortant à 54% des voix contre 46% pour la président du RN, comme lors du sondage précédent de l'Ifop, réalisé en avril.



Dans l'hypothèse d'un second tour face à Emmanuel Macron, Xavier Bertrand obtiendrait 49% contre 51% pour le président sortant. Mais, dans l'hypothèse d'un second tour face à Marine Le Pen, le meilleur score serait réalisé par Xavier Bertrand qui obtiendrait 60% contre 40% pour la présidente du Rassemblement national.



Enquête menée suivant la méthode des quotas auprès d’un échantillon de 1.363 personnes inscrites sur les listes électorales, extrait d'un échantillon de 1.529 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. Marge d'erreur de 1,4 à 3,1%.