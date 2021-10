Présidentielle: 4 débats pour les candidats LR avant le congrès du 4 décembre

Paris, France | AFP | mercredi 20/10/2021 - Les Républicains organiseront quatre débats télévisés entre les candidats à l'investiture du parti pour la présidentielle avant le congrès du 4 décembre au cours duquel les militants trancheront, a indiqué mercredi LR.



Les débats auront lieu le 8 novembre sur LCI, RTL et Le Figaro, le 14 novembre sur BFMTV et RMC, le 21 novembre sur Cnews et Europe 1, et le 30 novembre, soit la veille du premier tour du congrès, sur France 2, a-t-on précisé de même source.



Chaque débat durera une heure trente et les candidats seront également invités au journal de 20H00 de TF1 d'ici au congrès.



Tous les débats sont donc organisés après la date limite de dépôt des parrainages, le 2 novembre. Deux auront lieu avant le 16 novembre, qui est la date butoir d'adhésion à LR pour pouvoir voter au congrès prévu du 1er au 4 décembre.



Le parti comptait mardi soir quelque 95.000 adhérents, contre 79.000 fin septembre.



Les thèmes et les modalités des débats seront fixés par les candidats, mais du côté de LR on souligne la volonté du président Christian Jacob d'éviter tout affrontement.



"Je souhaite qu'on débatte non pas pour qu'on s’affronte mais pour que les Français voient une vraie équipe de France de la droite, avec des figures qui leur feront envie", a également assuré mercredi matin sur franceinfo Valérie Pécresse, qui vient de reprendre sa carte à LR.



"Chacun doit faire valoir ses propositions, son projet, sa personnalité", a expliqué sur Sud Radio Xavier Bertrand, lui aussi revenu à LR. "Je n'ai pas d'adversaire dans ma famille politique", a-t-il assuré.



"Entre nous on s’entend bien, il n’y a pas de conflit" et "on mesure l'enjeu", a dit sur Public Sénat Eric Ciotti.



Après le 4 décembre, "nous devons passer 4 semaines à fusionner nos équipes et bâtir un projet commun", a affirmé Michel Barnier, invité mercredi matin par l'Ifop.