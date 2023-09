Présidentielle 2027: Le Pen en tête au premier tour, Philippe le mieux placé dans la majorité

Paris, France | AFP | mercredi 13/09/2023 - Marine Le Pen arrive en tête des intentions de vote au premier tour de l'élection présidentielle de 2027 quel que soit le candidat macroniste, seuls Edouard Philippe et Bruno Le Maire parvenant à se qualifier pour le second tour, selon un sondage paru mercredi.



Cette étude Toluna Harris Interactive, réalisée pour Challenges, teste huit candidats de la majorité, en proposant Laurent Wauquiez comme candidat de LR et un prétendant pour chaque parti de la Nupes: Jean-Luc Mélenchon (LFI), Bernard Cazeneuve (PS), Fabien Roussel (PCF) et Yannick Jadot (EELV). Les candidatures de Nathalie Arthaud, Eric Zemmour, Nicolas Dupont-Aignan et Philippe Poutou ont également été soumises aux sondés.



La cheffe d'extrême droite recueille 30 à 33% d'intentions de vote au premier tour, systématiquement en tête.



Jean-Luc Mélenchon (16 à 17%) arrive en seconde position position, sauf en cas de candidature d'Edouard Philippe (deuxième avec 22%), voire de Bruno Le Maire (deuxième ex-æquo, 16%).



Les autres personnalités de la majorité testées douchent les espoirs macronistes d'accéder au second tour du scrutin: Gérald Darmanin (14% d'intentions de vote), Gabriel Attal (12%), Elisabeth Borne (11%) et Jean Castex (9%) sont donnés troisièmes.



François Bayrou arriverait cinquième avec 8% d'intention de vote, alors que la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, ne recueille que 5% d'intentions de vote, en huitième position.



Parmi les électeurs d'Emmanuel Macron au premier tour de 2022, Edouard Philippe arrive également en tête des intentions de vote avec 64%, devant Bruno Le Maire (51%), Gérald Darmanin (45%), Gabriel Attal (42%), Elisabeth Borne (39%) ou Jean Castex (30%).



En cas de candidature de François Bayrou, les électeurs macronistes de l'année dernière ne seraient que 25% à voter pour le président du MoDem, autant que ceux qui porteraient leur suffrage sur Bernard Cazeneuve (23%).



L'ancien Premier ministre socialiste de François Hollande recueillerait jusqu'à 24% des voix des électeurs de M. Macron en 2022 en cas de candidature de Mme Braun-Pivet, qui n'en convaincrait que 18%.



Quelle que soit l'hypothèse, 6 à 12% des partisans d'Emmanuel Macron entendent porter leur suffrage sur Marine Le Pen en 2027 et 6 à 21% sur Laurent Wauquiez.



Enquête réalisée en ligne du 1er au 4 septembre auprès d'un échantillon de 2.525 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, dont 2.148 personnes inscrites sur les listes électorales, selon la méthode des quotas.