Présidence de Moruroa e tatou : « Nous voulons quelqu’un d’apolitique »

Quatre personnes ont passé un entretien avec les représentants de l’Eglise protestante Maohi, dont dépend Moruroa e Tatou, pour devenir président de l’association. Il s’agit de Hiro Tefaarere, ancien syndicaliste et ancien représentant Tavini à l’assemblée, Clément Pito, ancien proche de Joinville Pomare, Heinui Le Caill, secrétaire général adjoint du Tavini, et de Xavier Mahaa, adhérent de Moruroa e tatou.

La commission permanente de l’Eglise protestante ma’ohi doit examiner la semaine prochaine la question de la succession à Roland Oldham. C’est elle qui devra fixer une date pour une assemblée générale extraordinaire. « Ce n’est pas aussi pressé que ça. Normalement selon les statuts, il faut convoquer une assemblée générale extraordinaire. On verra avec la commission permanente la semaine prochaine », explique Pasteur Mitema Tapati, vice-président de l’association Moruroa e Tatou. « On n’a plus le droit à l’erreur. Il faut choisir la meilleure personne pour aller de l’avant. On ne peut pas choisir quelqu’un aujourd’hui et voir l’année prochaine qu’il est sur une liste politique aux prochaines élections ou qu’il est avec un leader politique. »

En peu de temps, l’association a perdu trois piliers : John Doom, Bruno Barrillot et Roland Oldham. « Petit à petit, on se reconstruit », souligne Me Neuffer qui poursuit : « Le combat politique est international. Il faut parler anglais. C’est un des critères. »

Le Pasteur Mitema Tapati souligne aussi l’importance pour le futur président de Moruroa e tatou de s’inscrire dans la lignée de l’Eglise protestante. « Moruroa e Tatou est une branche d’activité de l’Eglise protestante Maohi. Il faut être en symbiose avec l’Eglise protestante. Il faut choisir quelqu’un qui pourra le faire. Il ne faut pas que Moruroa e Tatou aille dans le sens contraire de l’EPM. »