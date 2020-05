Près de 4 000 appels cumulés pour le PC social

Tahiti, le 14 mai 2020 – Le PC social a présenté jeudi son bilan pour sa 4e semaine de fonctionnement. Depuis ses débuts, le PC social a reçu 3 953 appels, notamment pour des aides alimentaires.



Un point d'activité du poste de crise social du Pays a été diffusé par voie de communiqué ce jeudi. Il y est notamment annoncé que le PC social sera dorénavant fermé le samedi, mais les usagers "peuvent se présenter directement aux circonscriptions d'action sociale de leur commune de résidence", précise le communiqué.



Depuis sa mise en fonctionnement il y a quatre semaines, le PC social a reçu 3 953 appels. Des appels émanant pour plus des trois quarts de résidents de Tahiti. Sur l’ensemble de ces appels, 51% concernent des aides alimentaires, 25% des aides à la personne et 8% des aides de logement, pour ne citer que les trois premières causes. Si la crise actuelle impacte la population dans son ensemble, il semble que la tranche d’âge comprise entre 30 et 35 ans soit la catégorie qui sollicite le plus l’aide du PC social, suivie des 25-30 ans.