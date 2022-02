Près de 2 000 vaccinés à la présidence ce week-end

Tahiti, le 6 février 2022 - La campagne de vaccination se poursuit toute cette semaine au vaccinodrome de la présidence, qui a accueilli 1 923 vaccinés en deux jours ce week-end. La vaccination des 5 à 11 ans a débuté samedi avec 42 doses du Pfizer pédiatrique.



Le vaccinodrome de la présidence a continué de tourner à plein régime ce week-end avec 1 327 personnes vaccinées samedi et 596 dimanche matin. La vaccination pédiatrique volontaire pour les 5 à 11 ans a débuté samedi à l'Institut Mathilde Frébault avec 42 doses inoculées. Le centre de vaccination "grand format" de la présidence, permettant également la délivrance de QR code et la vaccination contre la grippe, sera maintenu toute cette semaine. Il ouvrira du lundi 7 au jeudi 10 février de 8 à 15 heures, vendredi 11 février de 8 à 14h, samedi 12 février de 8 à 16h et dimanche 13 février de 8 à 12h.