Près de 11 500 personnes défilent pour la Fête de l'autonomie 2019

PAPEETE, 29 juin 2019 - ​La Fête de l’autonomie a mobilisé le centre-ville samedi pour le traditionnel Hiva Vaevae et les animations populaires programmées sur le front de mer.



L’avenue Pouvana’a a Oopa avait des allures de 14-juillet, samedi pour le Hiva Vaevae. Encadrée de gradins, elle a été le siège d’un défilé donné devant près de 3000 spectateurs, en l’honneur des autorités du Pays et de l’Etat. Près de 11 500 personnes venues de 150 associations ou fédérations professionnelles, de loisir, sportives, communales ou religieuses ont participé à cette grande revue populaire et joyeuse, de 15 heures à 17 heures. Papeete a présenté la délégation la plus importante, avec 1 975 participants et fermé la marche de ce grand défilé populaire.



En ouverture de cérémonie, six personnalités ont été distinguées dans l'Ordre de Tahiti : Dominique Marghem, Pauline Niva, George Kelly, Sandrine Attia, Charles Tetaria et Michel Gay.



En fin d’après-midi, un programme festif était offert au public, sur le front de mer de Papeete des jardins de Toata à la place Vaiete.

A partir de 18 heures, le dessin animé Moi, Moche et Méchant 3 a été projeté sur grand écran dans les jardins de Paofai.

Plusieurs concerts ont également été donnés avec Nohorai et Acoustic Party, les 2B-Brothers, place Vaiete et les groupes Maruao et Manuhau sur l’esplanade de To’ata, jusqu’à 22 heures. Mais vers 20 heures, un feu d'artifice a été tiré sur la rade de Papeete pour colorer pendant 17 minutes le ciel de Papeete et couronner les festivités du 35e anniversaire de l'autonomie de 1984.



La Fête de l'autonomie a été célébrée presque sans interruption, hormis dans le courant des années 2000, à la date du 29 juin. Le choix de ce jour avait été fait par Gaston Flosse en 1985. Le statut d'autonomie interne a été signé le 6 septembre 1984, alors que la Polynésie française bénéficiait déjà d'un statut d'autonomie de gestion depuis le 12 juillet 1977. Pour ce qui est du caractère historique de la date du 29 juin, il faut aller le chercher en 1880 : c'est l'acte d'annexion du royaume de Pomare V à la France.