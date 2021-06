Près de 10 000 colis attendus dès juillet

Tahiti, le 21 juin 2021 – Soumis aux perturbations du trafic maritime, quatre conteneurs de colis postaux partis en février et mars du Havre devraient atteindre les rives du fenua le mois prochain. Du côté du fret aérien, l'acheminement se fluidifie au départ de la métropole et des États-Unis.



Partis du port du Havre en février et mars, ils ont mis la patience des clients à rude épreuve. Plusieurs tonnes de colis ne devraient plus tarder à arriver. Dès le mois prochain (10, 19 et 30 juillet), quatre conteneurs sont attendus dans le port de Papeete. Ils devraient être suivis, le 18 septembre, d'un autre arrivage pour un total de près de 24 tonnes, soit près de 11 000 colis postaux. Alors que les premières estimations tablaient initialement sur une livraison à la mi-mai, l'OPT rappelle que les nouvelles échéances sont communiquées à titre "prévisionnelles", dépendant notamment des perturbations du trafic maritime. "On n'est pas les seuls à être concernés par ces problématiques d'acheminement et on fait avec", indique le responsable du centre de tri à l'OPT, Teihotu Arles, faisant allusion aux pénuries de riz, ou de certains matériaux de constructions.



Ça coince toujours en Asie



Du côté des paquets qui voyagent par les airs en revanche, la reprise progressive du trafic international et l'accélération des rotations depuis la levée des motifs impérieux pour les voyageurs vaccinés le 9 juin se fait ressentir sur le fret postal. "Ça se confirme pour les toutes nouvelles commandes, en partance de la Métropole vers la Polynésie par avion. Les arrivages sont réguliers, nos colis ne sont plus débarqués. On est à une semaine entre l'expédition et l'arrivage", indique Teihotu Arles. "Au départ des USA par exemple, il y a un certain nombre d'envois partis entre mars et avril qui ne sont toujours arrivés en Polynésie, mais ça se fluidifie pour ceux qui sont partis début juin". Le courrier, les colis et les EMS (colis express) ont repris avec le retour des vols de United Airline depuis le 3 juin. Le fret depuis les États-Unis devrait encore s'améliorer avec la reprise de Hawaiian Airlines le 7 août.



Les problématiques d'acheminement restent cependant d'actualité pour les commandes passées sur les sites asiatiques à l'instar de Singapour Post, ce transporteur n'acceptant plus les envois à destination de la Polynésie. "Il vaut mieux commander sur la Métropole pour être sûr d'être livré sur des délais relativement rapides", précise le responsable. Certains pays asiatiques, la Grande Bretagne ou encore l'Australie faisant acheminer leurs courriers à destination de la Polynésie par la Nouvelle-Zélande, la situation devraient ici aussi se fluidifier. Notamment depuis que ATN a décroché l'appel d'offre lancé par les kiwis pour transporter en moyenne 26 tonnes de fret par semaine à partir du 9 juin.