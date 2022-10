Premières qualifs pour les espoirs du MMA

Tahiti, le 21 octobre 2022 - Les premières qualifications pour les championnats jeunes de Polynésie de MMA se tiendront ce dimanche, à Arue. Au programme de la “fight card” concoctée par Sphere MMA, 18 combats, avec également des oppositions en juniors, séniors et en JJB.



Alors que les premiers championnats de Polynésie de MMA seniors se sont tenus fin juillet, en décembre prochain, ce sera au tour des espoirs de la discipline de se disputer les titres de champion. Et pour désigner les meilleurs jeunes combattants, les premières qualifications pour les championnats jeunes se tiendront ce dimanche, à Arue.



Au programme de la “fight card”, montée par le club Sphere MMA, co-fondé par Flore Hani et Avaro Neagle, 18 combats, dont 11 seront qualificatifs pour les championnats espoirs de décembre. Les plus jeunes, 10-11 ans (-39 kg), ouvriront les hostilités avec une confrontation entre Raihono Tuteirihia (Islander MMA) et Antoine Le Barbier (Sphere MMA). Suivront ensuite des combats chez les 12-13 ans, les 14-15 ans, jusque dans la catégorie des 16-17 ans où l'on retrouvera notamment Ariihei Lehartel (Islander MMA). Le jeune homme, qui a déjà un beau palmarès au taekwondo avec une médaille de bronze aux championnats du monde cadet et de l'argent en Open aux Oceania, est aussi un redoutable combattant dans un octogone. Il l'a prouvé à deux reprises lors des soirées organisées par Tahiti Xtrem Art où il compte deux victoires en autant de combats. À Arue, dimanche, Lehartel tentera de poursuivra sur sa bonne lancée face à Maratoa Choirat (Kea Jiu-jitsu).



À noter par ailleurs qu'un combat féminin est également au programme de la journée. Il opposera, dans la catégorie des 12-13 ans, Haulanie Neagle (Seasiders BJJ Papara) à Ninirauru Tuteirihia (Islander MMA).



Des combats juniors, seniors et du JJB



En plus des jeunes espoirs de la discipline qui se battront pour obtenir leur ticket pour les championnats de Polynésie de décembre prochain, des combats juniors et seniors sont également au programme de la fight card. Chez les seniors notamment, le public de salle Boris Léontieff aura droit à une opposition, dans la catégorie des welters, entre Mananui Noguera (Monkey Fight MMA) et Maranui Barsinas (Sphere MMA).



Des combats de jiu-jitsu brésilien, “Superfight BJJ”, viendront également enrichir le programme. On attend notamment l'opposition entre Kauai Coquil (Seasiders BJJ) et Hoturai Tinorua (Ora BJJ). Rendez-vous donc dimanche à Arue pour une grosse journée.