Premières injections du vaccin Pfizer-BioNTech au fenua

Tahiti, le 12 janvier 2021 - Les toutes premières doses du vaccin Pfizer-BioNTech ont été inoculées aujourd'hui au centre de vaccination de Paofai en face du temple, sur des volontaires, dont de nombreux élus et des anciens ministres de la Santé. Cette phase de rodage doit permettre de tester le dispositif avant le lancement officiel de la campagne le 18 janvier.



"Les piqures aujourd'hui sont tellement fines qu'on ne les sent plus" balaye de la main celui qui vient de recevoir une injection du vaccin Pfizer-BioNTech sous l'œil attentif des caméras. Tout sourire, Henri Xatane, 79 ans, attend sagement le tour de son épouse, elle-même entourée d'une nuée de journalistes. "C'est important pour nous et pour les autres de se vacciner, souligne le septuagénaire. Mais on n'enlèvera pas le masque, on continuera à se préserver et respecter les gestes barrières." Enclenchée hier au kiosque info santé de Paofai, face au temple, cette phase de rodage doit permettre d'administrer le vaccin à plusieurs dizaines de volontaires avant le lancement officiel, le 18 janvier, d'une campagne qui se décline en 4 phases .



Il s'agit, pendant les six prochains jours, de tester le dispositif, évaluer le rythme des injections et anticiper les éventuelles contraintes logistiques "pour une vaccination contrôlée et contrôlable" précise Jacques Raynal, ministre de la Santé. Notamment parce que deux doses par personne sont nécessaires à 21 jours d'intervalle pour assurer une meilleure couverture de l'immunité.



Nom, prénom, date de naissance, numéro de DN, de téléphone et adresse : les coordonnées de chaque volontaire sont enregistrées à l'accueil, où les secrétaires prennent bien le soin de recueillir le "consentement oral" avant d'envoyer la personne vers le taote pour une visite prévaccinale. "Pour recevoir un vaccin, déjà, il ne faut pas être malade mais dans une condition physique optimale, c'est ça qu'on vérifie. Ensuite, on passe entre les mains de l'infirmier, décrit Diane Bucher, aide-soignante. Après l'injection, on attend 10 à 15 minutes pour s'assurer qu'il n'y a pas d'effet secondaire comme des réactions allergiques."



Chaque volontaire repart alors avec une convocation pour revenir trois semaines plus tard recevoir sa deuxième dose. "Il faut surtout que nous puissions inscrire les personnes sur le deuxième rendez-vous, insiste Jacques Raynal. Il faut qu'on soit certain que la deuxième injection soit faite."