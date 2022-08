Première visite officielle pour la consule générale de Nouvelle-Zélande

Tahiti, le 29 août 2022 – La consule générale de Nouvelle-Zélande Felicity Roxburg est actuellement en visite officielle au fenua. Elle a rencontré ces jours-ci le président Édouard Fritch et le secrétaire général du haut-commissariat afin d’échanger sur la coopération entre les deux pays.



La consule générale de Nouvelle-Zélande, récemment nommée par Wellington et basée à Nouméa, effectue actuellement sa première visite officielle d’une semaine en Polynésie française. Samedi, Felicity Roxburg a rencontré le président du Pays au Te Moana Tahiti Resort à Punaauia, afin de faire le point sur les relations bilatérales entre la Polynésie et la Nouvelle-Zélande, ainsi que les questions de relations régionales. Il a notamment été question du “renforcement de la coopération entre les pays”, a fait savoir la présidence par communiqué de presse.



Lundi, c’était au tour d’Éric Requet, secrétaire général du haut-commissariat chargé de l’administration de l’État, de la recevoir pour à nouveau échanger autour de “l’importance de la coopération régionale mise en place entre les deux pays, notamment dans le domaine du trafic de stupéfiants dans la région Pacifique”.