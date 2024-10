Première victoire des Tiki Toa

Tahiti, le 21 octobre 2024 - L'équipe de Beach soccer masculine de Tahiti est entrée en lice dans la coupe des nations de l'OFC, lundi soir. Durant quatre jours, les Tiki Toa devront se défaire de quatre adversaires pour écrire leur destin. Premier match, les îles Salomon, pays hôte et sérieux concurrent pour une place en finale. Les joueurs de Tahiti entament la compétition par une victoire sur le fil.

Sous une pluie battante rendant le terrain extrêmement difficile à jouer, le match de beach soccer entre les Îles Salomon et Tahiti restera dans les mémoires comme un duel haletant et riche en rebondissements. Dès les 30 premières secondes, un mauvais contrôle des Tiki Toa permet à Thomas Amassia des Îles Salomon d’ouvrir le score. Cependant, l’égalisation ne tarde pas grâce à Salem, qui remet Tahiti dans le match en moins d'une minute. La rencontre s’annonce déjà intense.



Bien que favoris, les Tahitiens peinent à maintenir leur statut face à une équipe des Îles Salomon renforcée et bien déterminée à bouleverser la hiérarchie du Pacifique Sud. La préparation physique intense des Tiki Toa, avec plusieurs semaines de préparation et un camp d’entraînement comprenant deux sessions par jour, est mise à l’épreuve en ce début de match difficile.



Domination physique des Salomonais dans les premières minutes, mais Tahiti obtient un penalty, tiré par Chang Kat, qui malheureusement échoue. Les Salomon, toujours plus présents sur le terrain, doublent la mise grâce à une frappe lointaine d’Amassia après huit minutes de jeu. Cependant, les Tiki Toa ne baissent pas les bras et Paama répond avec un but en solo à trois minutes de la fin du premier tiers-temps. Tahiti prend même l’avantage quelques instants plus tard grâce à Tinirauarii. Mais les Îles Salomon égalisent in extremis grâce au triplé d’Amassia. Score : 3-3 après un premier tiers-temps palpitant.



La deuxième phase de jeu démarre plus calmement, avec peu d’occasions, jusqu’à ce que Laoua égalise à 4-4 pour les îles Salomon. Heureusement pour Tahiti, le gardien Teave multiplie les arrêts décisifs. Puis, contre le cours du jeu, Salem inscrit un magnifique retourné acrobatique, redonnant l’avantage à Tahiti 5-4. Mais les Salomon ripostent immédiatement avec un tir du milieu de terrain qui fait mouche : 5-5. À une minute de la fin, le capitaine des îles Salomon marque à son tour, mais Tinirauarii vient égaliser dans les dernières secondes, inscrivant son triplé. Le suspense reste entier à 6-6.



Le troisième tiers-temps reprend sur les chapeaux de roue avec un nouveau but des Îles Salomon, les mettant devant pour la première fois avec deux buts d'avance, 8-6. Cependant, Salem et Tinirauarii réduisent l'écart, rendant le match encore plus serré. À quatre minutes de la fin, Tinirauarii égalise à 8-8, avant que les îles Salomon ne repassent devant. Mais à peine l'engagement repris, Tetahuira marque, ramenant le score à 9-9.



Dans un final électrique, c’est Salem qui crucifie les îles Salomon à quarante secondes du terme, offrant une victoire in extremis 9-10 aux Tiki Toa. Ce match aux 19 buts, marqué par des retournements incessants, laisse présager une compétition ouverte, d'autant plus que la Papouasie-Nouvelle-Guinée a pris la tête du classement après sa victoire 8-6 contre les Fidji.